雲工場跌17% 5月以來首隻首日破底新股

分析：未打擊整體新股市場氣氛

對於雲工場首掛失利，會否影響6月底前新股行情，大華繼顯（香港）執行董事梁偉源認為，近日新股認購和首日表現雖然有改善，但仍未形成潮流，投資者參與未算踴躍。相信昨日破底是個別例子，加上恒指從5月中一直調整，也影響了首日表現。梁偉源指出，6月底的新股潮會涵蓋很多不同行業的公司，只要有前景，相信認購和上市後的表現不會受雲工場影響。

另外，總部設於新加坡的精密工程服務供應商元續科技控股，前日（13日）深夜上載通過港交所（0388）GEM上市聆訊的初步上市文件，大華繼顯為其獨家保薦人。財務方面，2023年公司錄442.7萬坡元溢利，按年增63.7%；同期收益3876.9萬坡元，按年減少0.9%。

元續科技通過GEM上市聆訊

此外，亦有兩隻新股向港交所遞表申請主板上市。其中，AI賦能財稅解決方案提供商慧算賬昨遞表，中信證券為其獨家保薦人。而內地從事化學合成一體化解決方案的上海凌凱科技，則於前日深夜上載申請文件，華泰國際為其獨家保薦人。