納米樓據指加按息 舊樓或成下一目標

美遲遲未減息 銀行資金成本高

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據悉有關個案僅屬小部分及按個別情况評估的按揭申請。她提到，「納米樓」曾出現呎價較高因而估價不足的情况，估價波動相對較大，有銀行對「納米樓」的按揭取態較保守，但由於市場上「納米樓」的質素及估值狀况不同，她相信不會形成風潮，令銀行一刀切收緊「納米樓」按揭及上調按息。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦表示，近期拆息仍處高水平，使按揭業務資金成本一直高企，基於成本及邊際利潤，以及風險管理等因素，部分銀行按揭業務取態由「求量」轉向「求質」。他提到，銀行審批住宅按揭一般會綜合多方面考量，對於不同物業種類、樓齡、流通量、借貸人職業背景、國籍，以及息口等因素，按揭審批的取態都會有所不同。

曹德明續稱，銀行將因應市况，不定期改變按揭業務策略，每間銀行針對不同類型物業的估價及取態均有不同，相信銀行未來會隨着美國落實減息，或資金成本降低而對按揭業務取態有所轉變，但他建議買家預留更多時間處理按揭事宜。