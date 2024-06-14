博通擬「1拆10」吸引散戶 股價曾升16%創新高

次財季績佳 上調全年盈收預測

在截至5月5日的第二財季，博通收入按年增長43%至125億美元，其中四分之一收入來自AI產品。該公司將全年來自AI產品的收入預測調高10%，並上調全年收入及核心盈利預測。美銀分析師指出，美國企業宣布拆股後一年的平均回報率為25%，遠高於標普500指數的12% 平均回報率。

彭博：蘋果不會付OpenAI合作費

此外，蘋果（美：AAPL）本周公布與OpenAI達成重大合作協議，將ChatGPT整合到iPhone、iPad及Mac，但未披露財務條款。彭博社引述消息人士稱，蘋果不會向OpenAI支付合作費用，相反蘋果認為將OpenAI的品牌和技術，推廣到數以億計的蘋果設備，其價值「相當於，甚至大於金錢支付」。與此同時，雙方合作讓蘋果可向用戶提供先進聊天機械人服務，可能吸引用戶花上更多時間使用蘋果設備，甚至花錢升級設備，形成雙贏局面。

蘋果昨早段股價微升，其周三股價曾高見220美元，市值一度超越微軟，成為全球市值最高企業。

（綜合報道）

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