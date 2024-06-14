美首申領失業救濟人數升至10個月高

繼美國5月消費者物價指數（CPI）連續兩個月回落，昨公布美國5月生產者物價指數（PPI）意外按月跌0.2%，是7個月來最大跌幅。5月PPI跌幅主因汽油成本下滑。上月商品價格按月跌0.8%，是去年10月來最大跌幅。按年計算，5月PPI升2.2%，較預期低0.3個百分點，反映通脹壓力緩和。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

CreditSights美國投資評級和宏觀策略主管Zachary Griffiths指出，從最新數據看到更多通脹回落及就業市場轉弱迹象，加上周三公布的CPI升幅回落，無疑強化了美聯儲較早減息的理據。 對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚曾跌穿4.7厘，美國10年期國債孳息率昨跌至4.26厘左右，兩者均是4月初以來低位。美股三大指數早段個別發展，以科技股為主的納指向上，道指跌逾200點。

（綜合報道）

[國際金融]