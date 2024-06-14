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2024年6月14日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：港股回升 中字頭電力科技股續有貢獻
【明報專訊】港股恒指連跌3日回升，除了科網股及工業股等反彈拉動之外，近期逆市保持強勢的中字頭、電力及科技股亦繼續提供貢獻。
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劉思明
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