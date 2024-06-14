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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：九興增長可期 股息率逾7厘

【明報專訊】筆者及家人在2003年至2007年港股大牛市期間以白表成功認購不少新股，獲發相關紙股票，並且大部分亦持有至今，每年6月至7月均會收到這些上市公司寄到家中派發股息的支票，因此也形成「港股值得長期投資」的信仰，今年收到的第一張股息支票來自從事生產及銷售休閒鞋與時裝鞋的九興控股（1836）。筆者翻閱了九興控股去年年報及今年第一季業務最新資料的公告後，覺得該股值得繼續持有，下文將會詳細交代。

客戶包括Nike及Coach等

九興控股的營商理念是「製造最好的鞋履」，致力向客戶提供各式各樣的優質高端鞋履及皮具產品，客戶包括全球領先運動品牌及休閒鞋履公司，分別為Nike、HOKA、Saucony、Merrell、Timberland、UGG及Vionic，以及領先的時尚鞋履品牌，如Coach、Cole Haan、Kate Spade、Michael Kors及Tory Burch等。

首季收入增18.9% 扭轉去年跌勢

業績方面，九興控股去年收入按年減少8.5%至14.92億美元，管理層指這符合預期，由於部分客戶去年去庫存，而且集團將產能重新配置予更高端而消耗較高產能的鞋履款式，尤其是在奢華及高端時尚類別的新客戶，在充滿挑戰的零售市場中，這些產品款式為客戶帶來比預期好的銷售，故集團經調整純利率按年上升2.6個百分點至9.9%，帶動經調整純利按年增長23.5%至1.476億美元，為投資減值約730萬美元後，純利仍超過1.4億美元。

九興控股於今年4月18日自願公布業務發展最新情况，首季收入按年增加18.9%至3.384億美元，筆者認為，若此趨勢在今年餘下時間持續，而且集團能維持，甚至像去年一樣提升純利率的話，全年純利料將錄得理想增長。

上市近17年 僅一年不派息

估值方面，以昨日收市價14.12元計算，九興控股市盈率近10倍，股息率逾7厘，亦屬吸引。值得一提的是，除了在2020年受疫情影響外，九興控股2007年上市近17年以來每年均有派息，其間亦有回購股份，可見大股東也重視小股東利益，值得筆者繼續持有。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕股息率 九興控股（1836）

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