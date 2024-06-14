葉創成：九興增長可期 股息率逾7厘

客戶包括Nike及Coach等

九興控股的營商理念是「製造最好的鞋履」，致力向客戶提供各式各樣的優質高端鞋履及皮具產品，客戶包括全球領先運動品牌及休閒鞋履公司，分別為Nike、HOKA、Saucony、Merrell、Timberland、UGG及Vionic，以及領先的時尚鞋履品牌，如Coach、Cole Haan、Kate Spade、Michael Kors及Tory Burch等。

首季收入增18.9% 扭轉去年跌勢

業績方面，九興控股去年收入按年減少8.5%至14.92億美元，管理層指這符合預期，由於部分客戶去年去庫存，而且集團將產能重新配置予更高端而消耗較高產能的鞋履款式，尤其是在奢華及高端時尚類別的新客戶，在充滿挑戰的零售市場中，這些產品款式為客戶帶來比預期好的銷售，故集團經調整純利率按年上升2.6個百分點至9.9%，帶動經調整純利按年增長23.5%至1.476億美元，為投資減值約730萬美元後，純利仍超過1.4億美元。

九興控股於今年4月18日自願公布業務發展最新情况，首季收入按年增加18.9%至3.384億美元，筆者認為，若此趨勢在今年餘下時間持續，而且集團能維持，甚至像去年一樣提升純利率的話，全年純利料將錄得理想增長。

上市近17年 僅一年不派息

估值方面，以昨日收市價14.12元計算，九興控股市盈率近10倍，股息率逾7厘，亦屬吸引。值得一提的是，除了在2020年受疫情影響外，九興控股2007年上市近17年以來每年均有派息，其間亦有回購股份，可見大股東也重視小股東利益，值得筆者繼續持有。

[葉創成 創富倉]