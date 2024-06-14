兩年前推出冀集資90億美元

報道引述知情人士透露，PAG兩年前推出該基金時是尋求約90億美元資金，但隨着反應欠理想，公司於去年告訴投資者，預計籌資額減少至60億美元，但至今只募集到40億美元。當中來自中東和亞洲的投資者為基金貢獻了約一半資金，美國退休基金的參與大幅縮減。

市場憂PAG對中國投資未設上限

知情人士稱，考慮到投資者在高利率和地緣政治疑慮的情况下對投入新資金猶豫不決，對PAG來說，在當前市場籌集40億美元絕非易事。報道稱，雖然私募股權行業總體上難以籌集新現金，但PAG受到的影響尤其嚴重，因為該公司對於中國的投資金額未設定上限。隨着外界愈來愈擔心中國經濟放緩和政治緊張局勢加劇，包括凱雷集團和TPG在內的競爭對手一直在減少對中國的資金投入。

另一私募基金黑石公司原定發行12.75億美元商業抵押擔保證券（CMBS）的計劃據報已被擱置，原因是有關證券的發行量持續飈升和息差太大。彭博報道，今年迄今為止，整體CMBS的發行量大幅上升，黑石今年內已為約150億美元的CMBS貸款進行再融資。