安永：港交所上半年集資額跌至第十

料全年仍可進首5名

安永昨日發布《中國內地和香港IPO市場》報告，安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，港今年上半年IPO新股平均集資額4.31億元，為該行於2015年起統計以來，至少近10年的低位。蔡偉榮稱，全球於高息環境下影響市場資金流動，全球大額的IPO個案均有減少，再加上美聯儲亦未減息，公司估值亦有所下降，料港小型IPO主導的情况會持續。

料港小型IPO主導情况持續

賴耘峯提到，今年上半年港IPO市場「縮量發行」（即新股發行股數佔總股本數量較低）情况持續，港主板新股IPO發行股數，佔總股本比例一成或以下的IPO總數比例，由去年上半年的31%升至今年同期的48%。

安永維持去年底對今年全年港公開招股（IPO）集資額可達500億元的預測，相對其餘三大會計行去年底同預測1000億元集資額，在四大行中最淡。

蔡偉榮表示，是次預測對比起去年底預測時比較，其目標變得「仲高咗啲」，因港今年上半年IPO市場表現較原先預測時差，形容要達到其預測目標為極大挑戰。

繼中證監去年8月宣布「階段性收緊IPO節奏」後，內地A股IPO審批一度暫停。蔡偉榮表示，受內地監管機構於A股IPO審批從嚴，再加上強美元下資金流向西方所影響，滬、深交易所於全球交易所集資額排名，以及內地整體A股集資額和新股上市數量均見下跌。

據安永資料顯示，滬、深交易所於全球集資額排名，由去年上半年分別的第一及第二名，集資163億美元和123億美元，跌至今年同期的第六名和第九名，集資27億美元和17億美元。期內整體A股集資額和新股上市數量，分別為329億元人民幣和44家，分別按年跌84%及75%。