明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

周大福：2025財年不設開店KPI 重點「開好店」 上一財年內地淨開143店

【明報專訊】近年銳意發展內地市場的珠寶首飾股周大福（1929），在今年3月底止的2024財年兩次調低內地開店目標後，最終內地僅淨開店143間。周大福董事總經理黃紹基昨罕有指出，2025財年將「不設開店KPI（關鍵績效指標），要優質經營，核心經營利潤（COP）交代到」，加上公司內地已擁逾7403間門店，表明「唔會畀同事有壓力一定要開幾多店，反而要開好店、靚店、有前途的店」。

明報記者 方楚茵

全年多賺兩成 多項指標符預期

周大福2024財年全年盈利錄64.99億元，按年增長20.7%，每股盈利0.65元，派末期息每股0.3元，全年派0.55元，派息率84.6%。期內營業額1087億元，升14.8%，多項指標均符市場預期。

周大福原計劃在2024財年開店達600至800間，其後在中期已將目標縮減至300至400間分店，最後在2024財年末淨開店143間。黃紹基指出，周大福95周年「得到的智慧是市場是會有波動的」，「市好行快點，市慢行慢點，要掌握節奏」。2023財年已制定了五大策略，包括重塑品牌、提升營運效率等，「一路無停去檢討，認為業績已交代到」。現時公司全國網絡及布局均較完善，未來開店會聚焦三四線城市，店舖將有正常淘汰及增減，亦會在困難市况下，把握機會在好位置換店。此外，內地門店中逾半是過去2至4年開設，預期隨着店舖日趨成熟，中期內將有助擴大營業額增長，提升營運效益，增強盈利能力。

4至5月內地同店銷售跌28% 港澳跌32%

受到2024財年減少開舖及作審慎資本開支管理，去年周大福資本開支9.6億元。截至2024財年末黃金存貨升至645.93億元，存貨周轉天數減少20天至274日。集團執董兼首席財務官鄭炳熙稱，2025財年會進一步將存貨周轉天數縮短15至20天，降至250至260日水平，以加強公司現金流。

最新集團2024年4至5月內地同店銷售跌27.6%，港澳同店亦跌32%，內地零售值跌18.8%及港澳零售值跌29%。黃紹基認為是受到外圍環境波動及金價持續高企影響，在4至5月每日短期波動非常大，對消費者買黃金產品有一定影響，但行業旺季於下半年，對後市有信心。鄭炳熙表示，隨着短期因素消退，業務穩步回升，下半財年更預期會回復正增長。

至於集團2024財年末的黃金借貸升至244.88億元水平，較2023財年末150.86億元再增93.94億元；鄭炳熙稱增加是配合黃金業務及存貨增加，加上金價上升影響，未來會視乎產品需求而定，但目前來看黃金產品需求仍強，料黃金借貸會繼續保持在現水平。

至於今年適逢周大福95周年，公司卻無派特別息。鄭炳熙指出，派特別息要考慮多方因素，現時2025財年資本開支中預算花10億至12億元在品牌轉型及店舖翻新外，並無其他較大投放。但考慮市場波動較大及利率高企下，需作更穩健財政管理，雖然不派特別息，但一般派息已兌現對市場承諾。

相關字詞﹕鄭炳熙 開店 黃紹基 周大福珠寶

上 / 下一篇新聞

恒大前CEO蝕五成沽柏傲山特色戶 大劈價7800萬 連3車位8200萬易手
恒大前CEO蝕五成沽柏傲山特色戶 大劈價7800萬 連3車位8200萬易手
利嘉閣料今年樓價最多挫一成
利嘉閣料今年樓價最多挫一成
今年新盤吸金千億 等同去年全年九成
今年新盤吸金千億 等同去年全年九成
Silicon Lane試業 引入專業單車店
Silicon Lane試業 引入專業單車店
宗教機構2400萬 購長沙灣商廈全層
宗教機構2400萬 購長沙灣商廈全層
港銀P不變拆息續高 減息步伐或慢 市場料美9月減息 中原按揭：港P明年才減
港銀P不變拆息續高 減息步伐或慢 市場料美9月減息 中原按揭：港P明年才減
鮑威爾：遏通脹有進展 寬幣策仍需更多數據支持
鮑威爾：遏通脹有進展 寬幣策仍需更多數據支持
恒指隨外圍反彈174點 中止三連跌
恒指隨外圍反彈174點 中止三連跌
大行稱風險可控 比亞迪股價反彈5.8％
大行稱風險可控 比亞迪股價反彈5.8％
投機式換核數師 會財局：應受審查
投機式換核數師 會財局：應受審查
安永：港交所上半年集資額跌至第十
安永：港交所上半年集資額跌至第十
首特專股晶泰科技首掛 收市升一成
首特專股晶泰科技首掛 收市升一成
港科探索表明不會提高回購價
港科探索表明不會提高回購價
迪生創建全年多賺近四成 展望港零售市場極艱難
迪生創建全年多賺近四成 展望港零售市場極艱難
PAG亞洲私​​募基金 彭博：集資未達目標一半
PAG亞洲私​​募基金 彭博：集資未達目標一半
馬斯克4368億薪酬 股東「大比數」通過 Tesla註冊地遷得州提案同獲支持 股價反彈6%
馬斯克4368億薪酬 股東「大比數」通過 Tesla註冊地遷得州提案同獲支持 股價反彈6%
SpaceX前職員集體訴訟 指馬斯克性騷擾無理解僱等
SpaceX前職員集體訴訟 指馬斯克性騷擾無理解僱等
美首申領失業救濟人數升至10個月高
美首申領失業救濟人數升至10個月高
博通擬「1拆10」吸引散戶 股價曾升16%創新高
博通擬「1拆10」吸引散戶 股價曾升16%創新高
張兆聰：資金投機 微創機器人小注博
張兆聰：資金投機 微創機器人小注博
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：港股好轉要寄望A股「反底」
植耀輝：港股好轉要寄望A股「反底」
葉創成：九興增長可期 股息率逾7厘
葉創成：九興增長可期 股息率逾7厘
技術取勝：中生製藥2.7元初見支持
技術取勝：中生製藥2.7元初見支持
盧駿匡：恒指出現技術超賣 留意陽燭見底信號
盧駿匡：恒指出現技術超賣 留意陽燭見底信號
劉思明：港股回升 中字頭電力科技股續有貢獻
劉思明：港股回升 中字頭電力科技股續有貢獻
周顯：金融業不景 證監流失率降
周顯：金融業不景 證監流失率降
譚新強：莫迪政府失去大多數 可能反而是好事
譚新強：莫迪政府失去大多數 可能反而是好事
湯文亮：星打擊洗錢 恐失「紐倫坡」
湯文亮：星打擊洗錢 恐失「紐倫坡」