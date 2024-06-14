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經濟

恒指隨外圍反彈174點 中止三連跌

【明報專訊】美國息口維持不變，美聯儲點陣圖將今年減息預期降至1次，但通脹回軟及聯儲局主席鮑威爾表明對通脹受控信心增強，市場維持9月首次減息的共識，帶領港股結束三連跌的頹勢，與台、韓等亞洲主要股市同步上升，惟A股偏軟繼續拖反彈市後腿。恒指全日升174點，重上萬八關，收報18,112點，息口敏感的地產股反彈，重磅科網股亦顯著回升，但成交金額縮減至不足1100億元。

北水淨流入縮至40億

比亞迪佔5.9億最多

隔晚美股納指與標指均創收市歷史新高，昨恒指高開166點後升幅曾拉高至235點，但其後升幅一度收窄至33點，最終恒指收升174點或1%，收報18,112點；國指升62點或1%，收報6421點；科指升47點或1.3%，收報3739點。北水淨流入縮至39.98億元，連續第20日累計流入986億元，比亞迪（1211）獲最多淨流入，錄5.9億元，中海油（0883）及美團（3690）分別淨入5.8億元及4.6億元。

內地北方多地高溫

電力股獲資金追捧

本地地產股普遍向上，新世界（0017）升1.29%，新地（0016）升0.63%，信置（0083）升0.86%，恒地（0012）靠穩，長實（1113）則跌0.84%；重磅科技股做好，騰訊（0700）漲2.4%，美團升3.6%，小米（1810）彈2.5%，京東（9618）升近2%，阿里巴巴（9988）靠穩。

歐盟向中國電動車加徵高達38%關稅，當中徵稅率最低的比亞迪（1211）升5.8%，為升幅最大藍籌。其他車股普遍靠穩，理想（2015）升2%，蔚來（9866）升1.3%，吉利（0175）升1.7%；內地北方多地高溫，市場憧憬用電量將上升，資金追捧電力股，中國電力（2380）揚5.4%，華潤電力（0836）升3.7%，大唐發電（0991）升1.75%。

分析：升浪蒸發近半

沽壓應會收斂

資深股評人郭思治表示，大市由5月20日的高位回落至周三的低位17,848點，參不多已蒸發了今浪升幅的一半，除非有黑天鵝事件，否則沽壓應有所收斂，但由於近日成交金額收縮，暫難向上突破，估計暫時觀望，於18,000點附近拉鋸。周三的恒指低位17,848點會是短期的支持位，即使穿了也只是500點內的跌幅空間，上望如能企穩於10天線的18,200點，後市將可喘定。

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