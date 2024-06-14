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經濟
香港地產

今年新盤吸金千億 等同去年全年九成

【明報專訊】受惠2月政府全面「撤辣」，帶動今年至今新盤吸金力呈強勢，據美聯綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場消息，今年截至6月11日，一手新盤成交金額達1005億元，不僅較去年上半年約684億元上升47%，成交金額亦相當2023年全年約1100億元的91%。

不過，美聯住宅部行政總裁布少明表示，目前累積貨尾總存量約2.11萬伙外，連同已獲批預售但未發售私宅、待批預售私宅單位，三者合共涉逾4.9萬伙，料發展商會持續採低價銷售策略。

瑜一．天海加推50伙1房 折實725萬起

新盤銷售方面，華懋及港鐵（0066）合作的何文田瑜一•天海（第1A期），突擊推出新價單，涉全盤最後50伙1房戶，實用面積311至338方呎，是次新價單新增1%折扣，買家凡於7月7日或之前購入上述單位，最高直減折扣16%（其餘價單為15%），折實價725.34萬至848.82萬元、折實呎價2.17萬至2.51萬元。

利奧坊．壹隅下周一新發售12伙

恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅定於下周一（17日）以先到先得發售12伙，涵蓋開放式至兩房戶，折實價436.54萬至959.28萬元、折實呎價2.11萬至2.48萬元。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目開售迄今累售543伙，套現近36億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀預期，美國聯儲局今年內或減息一至兩次，本港樓價有望穩步向好；而集團牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I ，現樓重推後沽約34伙，套現近4.1億元，新錄第2座19樓E室成交，實用面積250方呎開放式戶，成交價580.8萬元、實呎2.32萬元。

MIAMI QUAY開放式戶呎售2.32萬

至於新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期，今日起正式收票，新地代理總經理陳漢麟表示，集團將盡快加推，主力加推1房及3房戶。

另外，新世界（0017）、港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，本月新增1宗取消交易，為第8B座58樓B室、實用面積509方呎，原於2021年6月以1312.6萬元沽出，買家新近取消交易。項目2021年8月至今，累錄約470宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的56%，涉總成交額約70.5億元。

[香港地產]

相關字詞﹕韓家輝 恒地 利奧坊．壹隅 MIAMI QUAY I 黃光耀 NOVO LAND第3B期 柏傲莊 華懋 瑜一·天海 新盤

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