高盛慕天輝：內房去庫存需7.7萬億 料更多政策出台

【明報專訊】高盛亞太區首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）早於今年1月下旬已預測內房市場全年表現將會相對回穩，指中國股票投資者可能開始見到黑暗隧道盡頭曙光，測中過去4個多月的市况發展。慕天輝本周發表最新觀點，指即使中國政府現時就支持房地產市場已審批或已到位資金高達3.4萬億元人民幣，但估計最少需要7.7萬億元人民幣的資金，才可將全國庫存降至2018年水平，因此投資者現時十分關注下月將召開的中共二十屆三中全會的政策風向，若之後有更多有效穩定樓市措施出台，有利中國股市延續升浪。
高盛慕天輝今年1月25日在本欄指出，雖然中國經濟的確正面對樓市轉弱、債務高企及人口老化等挑戰，因此該行預測在2030年中國GDP按年增長率將會放緩至3%左右，但他強調，在中國GDP增長未來幾年放緩過程中，政府在某些時間點會出台逆周期、穩增長政策支持GDP增長，今年估計便是此時間點，因此內房市場全年表現料相對回穩，指中國股票投資者可能開始見到黑暗隧道盡頭曙光。
上述報道見報至今4個多月，中國政府公布多項支持房地產市場健康發展的措施，尤其是4月30日召開的中共中央政治局會議更首次提到「統籌研究消化存量房產」，意味政府將直接介入幫助市場去庫存，內房股股價上月曾出現明顯升浪，恒指亦曾穩步上揚，上月20日高見19,706點，較高盛慕天輝上述報道見報前一個交易日（1月24日）收報的15,899點勁升3807點或23.9%。
上月四招挺樓市力度不足 股市反覆回落
慕天輝近日在媒體會議及發表研究報告指出，目前包括待發展土地、在建未可售項目、在建可售項目及落成未售項目的內房庫存規模高達30萬億元人民幣（見圖1），即使中國政府現時就支持房地產市場已審批或已到位資金高達3.4萬億元人民幣，當中包括1.3萬億元人民幣的再貸款項目、9000億元人民幣已審批對「白名單」項目財務支持及潛在發行1.2萬億元人民幣地方政府專項債，但考慮到估計最少需要7.7萬億元人民幣的資金才可以將全國庫存降低至2018年水平（見圖2），因此暫時已審批或已到位的資金並不足夠。
上月17日人民銀行、國家金監總局、住建部等部委宣布推出成立3000億元人民幣再貸款助地方政府購買待售房等4項支持房地產市場措施後，不論恒指以及MSCI中國指數同樣於下一個交易日（上月20日）見頂，過去三個多星期反覆回落，似乎顯示市場認為上述救市措施力度不足。
指政策方向正確 關鍵是庫存回落
慕天輝表示：「雖然中國政府就房地產去庫存已向正確方向踏出一步，但未來需要做得更多；如果投資者見到房地產庫存開始回落至合理水平的話，他們對中國股市的看法亦會更正面。」他續稱，下月召開的中共二十屆三中全會的政策風向值得關注，若之後政府推出更多有效穩定樓市措施，令房地產庫存回落，便有利中國股市延續升浪。