許榮茂等放售中環中心 全層意向5.7億

上述物業同時招租，意向月租約為112萬元、意向呎租約45元。翻查資料，許榮茂去年底開始放售上述物業，當時叫價7.46億元、即意向呎價約3萬元，對比現意向呎價2.3萬元，即半年內叫價下調逾23%。

意向呎價2.3萬 較半年前調低23%

世茂是於2017年與金利豐（1031）朱太朱李月華、「物流張」張順宜等組成財團，斥402億元收購長實（1113）旗下中環中心75%業權，平均呎價約3.3萬元，而世茂則獲分配共9層物業。

另戴德梁行受委託出售旺角豉油街63號雋薈商業部分，戴德梁行香港資本市場部董事楊禮雄表示，物業分為兩層，地下約3749方呎、1樓約3150方呎，總面積6899方呎，市值約2億元、呎價約2.9萬元。

雋薈商業部分放售 市值2億

此外，新地（0016）旗下兩大商場觀塘apm及銅鑼灣wwwtc mall，配合父親節將臨，推出優惠及活動。其中apm將於父親節前夕，舉辦感謝祭，精選多款潮物，以低至1元換購，同時亦針對「毛孩」爸推出優惠，只要帶同愛寵兼指定消費，即送免費泊車及超市禮券。

另外，銅鑼灣 wwwtc mall亦推出高回贈計劃，及聯乘場內多個租戶推出健美優惠，在指定健康品牌消費滿額，可享兩倍積分優惠。