許榮茂等放售中環中心 全層意向5.7億

【明報專訊】部分內地發展商因財困繼續沽售物業，世茂集團（0813）主席許榮茂或有關人士，近日再放售物業，繼早前以7.3億元、呎價2.8萬元售出中環中心63樓全層後，再放售該廈另一全層物業；中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，獲委託代理中環中心31樓全層租售事宜，面積約24,858方呎，以現狀及交吉形式出售，意向呎價2.3萬元，即意向價約5.72億元。
上述物業同時招租，意向月租約為112萬元、意向呎租約45元。翻查資料，許榮茂去年底開始放售上述物業，當時叫價7.46億元、即意向呎價約3萬元，對比現意向呎價2.3萬元，即半年內叫價下調逾23%。
意向呎價2.3萬 較半年前調低23%
世茂是於2017年與金利豐（1031）朱太朱李月華、「物流張」張順宜等組成財團，斥402億元收購長實（1113）旗下中環中心75%業權，平均呎價約3.3萬元，而世茂則獲分配共9層物業。
另戴德梁行受委託出售旺角豉油街63號雋薈商業部分，戴德梁行香港資本市場部董事楊禮雄表示，物業分為兩層，地下約3749方呎、1樓約3150方呎，總面積6899方呎，市值約2億元、呎價約2.9萬元。
雋薈商業部分放售 市值2億
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