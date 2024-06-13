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經濟

香港地產

好運中心兩房555萬沽 業主料蝕24%

【明報專訊】樓市走勢陰晴不定，多個地區錄得二手蝕讓，其中沙田老牌屋苑好運中心，新錄本月首宗成交，屋苑一個兩房單位以約555萬元易手，原業主持貨約6年，連使費料可能實蝕約24%。

中原高級資深分區營業經理敖國偉表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約32宗二手成交，與上月同期相若，其中好運中心D2座（桂林閣）中層單位，實用427方呎兩房間隔，望城門河景，原業主叫價約580萬元，議價後減價25萬元或4.3%，以555萬元沽出，實呎12,998元；原業主2018年以683萬元買入，帳面蝕128萬元或約19%，連其他使費計，料實蝕約166萬元或24%。

新港城3房呎售1.3萬 業主損手25%

世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，馬鞍山新港城J座中層單位，實用519方呎3房間隔，以678萬元獲承接，實呎13,064元；原業主2020年6月以838萬元購入，帳面蝕160萬元或19%，連使費計，料實蝕約210萬元或25%。

另外，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山薈朗第1座高層單位，實用229方呎開放式間隔，新近以324萬元易手，實呎14,148元；上述單位原業主2016年以318萬元購入，持貨8年，帳面微利6萬元或1.9%，計算稅項和雜費等，有可能要微蝕離場。

MALIBU兩房648萬 料實蝕三成

將軍澳方面，代理消息指出，將軍澳日出康城MALIBU第2A座極高層C室，實用454方呎兩房間隔、望內園景，以648萬元售出，實呎14,273元；原業主2018年4月以約830萬元一手購入，帳面蝕182萬元或22%，若連同使費計，有可能實蝕約220萬元或27%。

相關字詞﹕薈朗 新港城 好運中心 蝕讓成交 二手成交

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