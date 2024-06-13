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經濟

香港地產

ST. GEORGE天鑄同錄成交 吸金逾億

【明報專訊】整體新盤交投雖然放緩，惟九龍區現樓豪宅不乏大額成交；信置（0083）牽頭的何文田ST. GEORGE 'S MANSIONS，連車位以7780萬元售出第3座3樓A室，屬實用2087方呎4房雙套間隔，實呎3.72萬元，為項目本月首宗成交；何文田同區由新地（0016）發展的天鑄，亦新售出第8座22樓B室，實用902方呎3房間隔，成交價2485.74萬元，實呎2.75萬元。換言之，兩宗成交吸金逾1.02億元。

港島方面，上海商業銀行發展的西環新盤吉喆，昨首輪推售81伙（3伙招標）， 共售約41伙（兩伙招標售出），佔可售單位51%；美聯住宅部行政總裁布少明表示，項目以招標售出高層A室，實用1012方呎3房戶，成交價3196萬元，實呎約3.16萬元。

吉喆首輪沽41伙 佔可售逾五成

另資料顯示，新地近月拆售港島中半山帝景園，其中第3座10樓B室，實用1513方呎3房間隔，成交價5120萬元，實呎3.38萬元，買家以王蓓芬作登記，與已故「電器大王」蒙民偉妻子名字相同，據悉為同一人。

此外，新地同系沙田半山瓏珀山2期透過招標售出4伙，包括King Tower 1的18樓C室，實用1387方呎4房雙套間隔，以2629.4萬元售出、實呎1.89萬元，連同其餘3宗成交，單日吸金約7410萬元。至於屯門兆康NOVO LAND第3B期，新地代理總經理陳漢麟表示，會視乎收票情况，考慮盡快加推。

NOVO 3B期盡快加推應市

另一方面，香港置業前代理陳浩源涉在2021年4月、長實（1113）推售將軍澳日出康城SEA TO SKY時，就按揭計劃作失實陳述，令事主最終未能成功購入單位，更遭發展商沒收約100萬元訂金；涉案代理早前承認一項「作出具欺詐性或罔顧事實的失實陳述」傳票控罪。辯方昨日於粉嶺裁判法院求情，指被告並非存心欺騙，裁判官劉綺雲押後案件至6月27日判刑，其間索取背景報告，被告還押候判。

涉銷售SEA TO SKY失實陳述 代理月底判刑

劉官昨詢問辯方書面求情的陳辭內容。辯方指出，被告於2020年12月被調往涉案售樓處，直至案發當日只在該處工作4個月，第3次接觸SEA TO SKY售樓事宜。辯方續指被告只是一時未有理會單位價單所列的條文細項，並非存心欺騙。

相關字詞﹕NOVO LAND第3B期 天鑄 新地 吉喆 瓏珀山2期 ST GEORGE' S MANSIONS 新盤

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