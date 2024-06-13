明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

萊坊：今年住宅樓價料最多跌5%

【明報專訊】儘管港府2月底全面「撤辣」，惟本港整體樓價未見明顯起色；萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，去年未售出住宅單位數量創新高，預計今年新建私宅落成量將創20年來新高，在高息環境、住宅新供應充足的影響下，料今年本港住宅樓價將下跌最多5%；而寫字樓因出現供應充足、需求疲弱的情况，租金預料最多亦下跌5%。

貨尾要再減1萬伙 市况才有起色

王兆麒續稱，受經濟不景氣、高息口等因素持續影響，本港下半年樓價走勢相信仍會反覆向下，但跌勢將會收窄，今年一般住宅樓價將出現零至5%跌幅，另豪宅樓價將保持平穩，預計第四季樓市將會見底。

此外，一手、二手交易則將輕微上升至4.8萬至5.3萬宗，其中新盤銷售佔35%；現時一手盤成交雖然仍算暢旺，但料貨尾量要再減少8000至1萬伙後，才有利樓價反彈，預計需時6至9個月。

住宅租金方面，王兆麒表示，由於海外專才帶動住宅租賃需求，全年租金將繼續跑贏樓價，料今年一般住宅租金將上升5%至8%、豪宅租金可升3%至5%。

港島甲廈租今年料挫3%至5%

另一方面，本港寫字樓市場料持續受壓，由於新增寫字樓需求有限及市况疲弱，截至今年5月，港島區整體寫字樓租金，由年初至今已下跌2%，當中，中環區寫字樓租金年初至今更下跌了3.4%，屬港島跌幅最大的區份，而港島寫字樓的整體空置率則達12.3%。

萊坊預計，下半年寫字樓租賃需求將持續低迷，今年港島區甲級寫字樓租金跌幅將在3%至5%。

相關字詞﹕甲級寫字樓 寫字樓租金 寫字樓空置率 租金走勢 樓價走勢 高息環境 王兆麒 萊坊

上 / 下一篇新聞