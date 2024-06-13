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經濟
2024年6月13日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
歐盟擬下月對華電動車徵稅 最高38% 商務部斥保護主義 比亞迪17%最低
歐盟內部意見分歧 匈牙利反對挪威不跟從
內地5月CPI升0.3% 遜預期
思捷環球內幕交易案 移交區院作刑事檢控
星展：供應減 港樓價再跌空間有限
彭博：北水今年來流入港股超去年 主力吸「中特估」 內地數據弱累恒指失萬八關
特專股晶泰科技今掛牌 一手中韱率20%
謝邱安儀：本地零售業「水深火熱」
彭博：匯控斥資10億增持匯豐晉信
星路金融科技：2026年AUA目標達千億
美CPI升3.3% 連續兩月回落 通脹數據全面走低 鞏固市場9月減息預期
研究：Nvidia數據中心GPU去年市佔率達98%
WeWork：已脫離破產
張兆聰：藥明康德有條件低位炒上落
美元定存高息精選
技術取勝：吉利料9.3元有阻力
網媒：澳門政府要求博企叫停免費餐飲
沈月為潮牌行Catwalk 邱淑貞沈嘉偉捧場
劉思明：火電綠電科技股續逆市強勢
周顯：黃金為理想貨幣儲備
湯文亮：員工唔鍾意同老闆食飯
宏安推學生宿舍招租 力吸內地生 提供1450個宿位 入場月租5800元
萊坊：今年住宅樓價料最多跌5%
ST. GEORGE天鑄同錄成交 吸金逾億
好運中心兩房555萬沽 業主料蝕24%
許榮茂等放售中環中心 全層意向5.7億
高盛慕天輝：內房去庫存需7.7萬億 料更多政策出台
富達國際朱蕾：內房佔亞洲高收益美元債4.6%
周顯：黃金為理想貨幣儲備
【明報專訊】上一篇講到黃金是儲備，究竟儲備和貨幣兩者有什麼分別呢？
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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歐盟擬下月對華電動車徵稅 最高38% 商務部斥保護主義 比亞迪17%最低
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內地5月CPI升0.3% 遜預期
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