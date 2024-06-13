WeWork：已脫離破產

【明報專訊】共享辦公室營運商WeWork宣布已脫離破產，並任命戴德梁行（Cushman & Wakefield）高層John Santora為行政總裁。該公司已獲得4億美元的額外股權資本，並已重新談判逾190份租約，且退出逾170個「無利可圖」的經營點，其「瘦身」後的投資組合，使其每年的租金及租賃支出減少超過8億美元。
獲4億美元額外股權資本
太平洋投資管理公司（PIMCO）警告，商業房地產仍未擺脫困境，可能拖累更多美國地區銀行倒閉。PIMCO全球私人商業地產團隊負責人John Murray指出，「真正的困境才剛開始」，美聯儲減息時機的不確定性，加劇了商業房地產行業面臨的挑戰，高借貸成本打擊了商業房地產的估值，並引發違約，導致貸款機構陷入難以出售資產的困境。
根據MSCI Real Assets在3月發表報告顯示，美國地區銀行是唯一一類，近年沒有要求商業地產借款者支付更多首期的銀行，當樓價下跌，這些銀行更易受衝擊。據統計，美國存款機構今年將面臨約4410億美元的房地產債務到期。
隨着更多貸款到期，逾期未償的債務增加，預計銀行將開始出售一些素質不太好的貸款，以減少壞帳累積，這對貸款組合中，持有較多商業房地產債務的地區銀行影響尤甚。
紐約商廈6年貶值67%
近期商業房地產價格已出現頗大規模的折讓。彭博社引述知情人士稱，紐約資產管理公司Related Fund Management於2018年以接近1.53億美元的價格，購入紐約曼哈頓西區44街一棟辦公大樓，最近卻以不足5000萬美元的價格將其賣出，物業貶值約67%。這意味這棟物業的售價，甚至不足以償還貸款餘額。