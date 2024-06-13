研究：Nvidia數據中心GPU去年市佔率達98%

【明報專訊】半導體分析公司TechInsights的研究指出，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的數據中心GPU（圖像處理器）去年出貨量達到376萬個，較2022年增長超過100萬個，市佔率達98%，反觀競爭對手AMD（美：AMD）及英特爾（美：INTC）等的市佔率合計只有微不足道的2%。
增長逾百萬個 收入達2824億
該研究的數據顯示，Nvidia去年在數據中心GPU市場的收入佔比同樣達到98%，其相關收入達到362億美元（約2824億港元），較2022年的109億美元收入，增長兩倍以上。不過TechInsights分析師James Sanders指出，目前愈來愈多Nvidia的GPU替代品出現，例如Google的TPU晶片、AMD的GPU，以及英特爾的AI晶片等。由於市場上的AI硬件供應不足，從Nvidia獨大轉向多元化產品似乎無可避免。
AMD的MI300系列GPU近期銷情理想，已取得微軟、Meta和甲骨文的採購訂單。AMD行政總裁蘇姿丰此前預計，數據中心GPU收入將在2024年超過40億美元。
（綜合報道）
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