研究：Nvidia數據中心GPU去年市佔率達98%

增長逾百萬個 收入達2824億

該研究的數據顯示，Nvidia去年在數據中心GPU市場的收入佔比同樣達到98%，其相關收入達到362億美元（約2824億港元），較2022年的109億美元收入，增長兩倍以上。不過TechInsights分析師James Sanders指出，目前愈來愈多Nvidia的GPU替代品出現，例如Google的TPU晶片、AMD的GPU，以及英特爾的AI晶片等。由於市場上的AI硬件供應不足，從Nvidia獨大轉向多元化產品似乎無可避免。

AMD的MI300系列GPU近期銷情理想，已取得微軟、Meta和甲骨文的採購訂單。AMD行政總裁蘇姿丰此前預計，數據中心GPU收入將在2024年超過40億美元。

（綜合報道）

[國際金融]