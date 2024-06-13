彭博：匯控斥資10億增持匯豐晉信

據公開資料顯示，匯豐晉信基金成立於2005年11月，為中外合資基金公司，由山西信託與匯豐銀行集團旗下資管子公司匯豐環球投資管理共同創立，雙方各持股51%和49%，現資產管理規模約463億元。

收購山西信託31%持股

知情人士稱，匯豐將支付約10億元（人民幣，下同），股份受讓交易仍在等待監管部門批准。早在2023年6月，全國公共資源交易平台（山西省）便曾公告稱，山西信託擬轉讓其持有的匯豐晉信基金31%股權。同時匯豐環球投資管理享有優先購買權，且未放棄行使優先購買權。

由於今次再涉及中外合資公募轉為外資控股公募，引來市場關注，若今次併購順利落地，匯豐環球投資管理的持股將達80%，超越山西信託成為匯豐晉信基金的第一大股東，令中國外資控股公募機構再添一員。據內地媒體引述匯豐晉信基金回應指目前公司運作一切正常，將一如既往地踐行以客戶為先的經營理念，保障公司穩健經營，切實維護投資者利益。有關股東事項，請直接與股東方聯系。