謝邱安儀：本地零售業「水深火熱」

指端午節零售業生意跌雙位數

謝邱安儀表示,端午節假期對本港零售業並無推動作用,因為端午節對內地遊客而言不算長假期,故來港消費的情况不多。內地遊客來港多以觀光為主,而不是購物消費;再加上港人北上及外遊消費情况持續,導致遊客及本地市場的零售業表現十分不理想,生意對比去年錄雙位數跌幅,故形容本港零售業是「水深火熱」。

綜觀過去一年,她認為本地市場或旅客,在銷售習慣和旅遊模式上出現「翻天覆地」的變化,故業界必須跳出固有思維(Think out of the box),除了貨品的獨特性和多元性之外,另外也要加強跨業界合作,將「食、玩、買、住」多方面元素環環相扣、互相配合,發揮協同效應。

她補充,香港要與時並進,將市場目光放更大更遠,尤其是把握大灣區整體發展機遇。香港與大灣區的交流在開關後愈來愈頻繁,因此要了解內地消費者對產品及服務的需求,才能把握大灣區「9+2」龐大的消費客群,在良性競爭下,攜手合作。

商經局長:企業須加快電子轉型

丘應樺出席同瑒合時表示,顧客的消費模式和喜好不斷變化,零售企業必須加快電子轉型及升級步伐,充分利用線上線下相結合的無縫營銷模式,為消費者打造一個更好的購物體驗。同時要吸納及留住專業、高效和靈活變通的人才,專業的管理人才和靈活的前線銷售人員是企業實現數字化轉型的關鍵。政府在過去一段時間推出了一系列吸引人才來港的措施,如「高端人才通行證計劃」和「補充勞工優化計劃」等,將有助滿足零售業由專業管理人員到前線銷售人員等不同方面的人力資源需求。