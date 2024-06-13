歐盟內部意見分歧 匈牙利反對挪威不跟從

福斯昨天率先發聲，直言歐盟此舉不利當地疲弱的電動車需求，弊大於利。寶馬行政總裁Zipse（齊普策）形容歐盟走錯路；平治行政總裁Ola Kaellenius表示，作為出口國，他們不想提升貿易障礙。德國汽車工業協會Hildegard Muller亦說，歐盟的做法對德國業界帶來潛在損害可能大於得益。

德憂觸發中方報復爆貿易戰

在國家層面，德國交通部長Volker Wissing在社交平台X指出，歐盟的做法打擊德國公司及其高級產品，車價只有通過競爭、公開市場及顯著的更佳營商情况才會廉宜，而非靠貿易戰及孤立的市場。他憂慮歐盟此舉會適得其反，冒上北京啟動貿易戰的風險。

在歐盟的電動車使用大國挪威，其財政部長Trygve Slagsvold Vedum表示不會跟從歐盟的做法，並說：「此舉對其國家政府既非相關亦不理想。」匈牙利經濟部長則反對歐盟的做法，批評此舉如同雙重歧視，影響不止中國而是個別車商，並形容做法「過分保護主義」。