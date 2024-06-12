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基金特區：宏利投資管理看好優先證券 孳息率逾7厘 利率敏感度較低

【明報專訊】上周歐洲央行及加拿大央行相繼減息，惟市場普遍預期美國聯儲局本月的議息結果將維持息率不變。宏利投資管理客戶投資組合管理部總監Rick Baker認為，儘管目前難以準確預測美國聯儲局何時減息，但可確定中長線利率走勢將向下，看好現時孳息率逾7厘、並對利率敏感度較低的優先證券表現。

美聯儲將於本港時間周四（13日）凌晨公布議息結果，市場普遍認為美國勞動市場數據依然強勁，且局方或需等待通脹進一步回落，預期美國本月減息的機率偏小，料今年9月展開減息周期的機率較高。Baker指出，去年至今市場對聯儲局減息的預期一再調整，由去年底預期美國今年可望減息6次，現時已調低至預測美國今年僅減息兩次，甚至一次，反映市場預測未必準確，美國何時展開減息周期仍存不確定性，現階段更應選擇孳息相對吸引的優質固定收益資產。

屬投資級別 違約風險相對較低

Baker解釋，由於現階段可確定的是中長線美息走勢將向下，現時孳息相對吸引的優質固定收益資產，資產價格在減息周期有望做好，而且未來美國減息有可能是基於經濟增長放緩，意味企業違約率有可能上升，選擇優質固定收益資產可降低相關風險，因此較看好優先證券的中長線表現，並透露該公司管理的美元入息基金已於去年12月開始逐步增持優先證券。

優先證券由企業發行，在企業的資本結構中，地位介乎傳統債券及普通股之間，即企業一旦面臨財困或破產清盤，剩餘財產償還予持分者的次序為，先予傳統債券持有人，其後為優先證券持有人，最後方為普通股持有人。要留意的是，目前優先證券的發行人大多為屬受高度監管行業內的大型企業，普遍具有較高及較穩定的現金流，如銀行、公用事業及房地產投資信託基金（REITs），因此不少優先證券屬於投資級別，面對的違約風險相對較低。

以反映優先證券市場表現的ICE BofA美國全資本證券指數為例，截至去年6月30日的數據，該指數的平均信貸級別是BBB-，屬投資級別，收益率約7.8厘，高於過去10年平均水平的5.6厘。Baker表示，近月市場上的優先證券收益率介乎7厘至9厘，此收益水平不僅高於大部分投資級別企業債，更較不少屬BB級別的高收益企業債為高，而且收益率逾7厘的優先證券中，不乏由大型國際銀行發行的優先證券，如高盛及美國銀行等。

跑贏美國債美投資級別企債

宏利投資管理指出，由於優先證券具備較高的信貸息差，於2002年至2022年此20年的高通脹時期（撇除2007年9月至2009年11月的環球金融危機），優先證券普遍錄得正回報，表現更優於美國投資級別企業債及美國國債。此外，優先證券對利率的敏感度也相對較低，參考2013年10月至2023年10月期間的數據，優先證券不僅孳息高於美國投資級別企業債，對利率的敏感度亦低於美國投資級別企業債（見圖）。Baker指出，美國一旦開始減息，有望帶動優先證券價格上升，目前較看好由金融業及公用企業發行的優先證券，基於此兩個行業均處於嚴格的監管下，且流動性較佳。

儘管高收益債券的違約風險或會上升，也不代表完全不宜沾手。Baker表示，早前市場拋售高收益企業債，令部分屬BB級別的美國高收益企業債出現吸引的投資機會，債價下跌後，估值變得吸引，尤其是當中有潛力獲調升投資級別的，但亦提醒下半年投資市場充斥不確定因素，如美國減息時間、美國大選及地緣政治因素等，固定收益市場或會較為波動，因此投資債券時，除考慮孳息率，也應着重信貸質素，以增加投資組合的防禦力。

參考宏利環球基金——美元入息基金的投資組合，截至今年4月底止，該基金的收益率為5.69%，平均存續期為5.4年，基金持有的資產按地區計，美國佔86.92%，其次為加拿大佔6.49%，而按資產類別計，優先證券佔32.01%，證券化產品佔23.41%，美國國債佔19.44%，投資級別企業債佔14.73%，高收益企業債佔9.79%。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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