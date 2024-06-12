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經濟
2024年6月12日星期三
股市最前線
NOVO 3B折實均呎1.16萬 同系最低 低一年前2A期15% 252呎開放式299萬入場
設「快樂」現金回贈
高臨周六再賣27伙 HADDON昨沽13伙
浸會醫院A至C座申重建65萬呎樓面
環宇海灣3房不足兩月炒貴逾一成
在岸人幣失7.25 傳大行沽美元護價 憂美延減息美滙續強 專家料人幣短期仍受壓
A股港股走弱 恒指曾穿萬八點
土耳其對華進口車加徵關稅 車股普跌
極氪首季收入增七成 虧損收窄至20億
內地線上疾病平台方舟雲康通過IPO
港法庭頒令內房德信中國清盤
濠賭中介人：內地打擊「換錢黨」 多涉年輕客 應加強跟進輔導 對貴賓廳影響不大
「換錢黨」私下換匯 助內地客加大賭注
彭博：星加強查家族辦公室對冲基金
Airwallex首季港客戶增長79% 收入倍升
UA亞洲聯合財務首季新客量增
工行北京分行副行長涉違規受查
恒大：清盤人得悉中證監罰許家印等
恒大汽車：工廠土地或被收回
比特幣4天急挫5000美元 美減息預期降 金價失守2300美元後回升
違聯合國標準 或礙豐田海外生產
挪威稀土公司：發現歐最大礦牀 料達880萬噸
張兆聰：AI手機成炒作藉口 瑞聲可投機
港元定存高息精選
姜靜：各國大選爆冷 匯市波動再現
技術取勝：港交所低位262元不宜失
「帶貨一哥」董宇輝：非常抗拒賣東西
劉思明：大市沽壓重 科技股仍具承接
周顯：金銀截然不同
湯文亮：唔好太早擺慶功宴
屯門NOVO 3B期戶型多 迎合不同買家
住客會所連公用花園達40萬呎
基金特區：宏利投資管理看好優先證券 孳息率逾7厘 利率敏感度較低
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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NOVO 3B折實均呎1.16萬 同系最低 低一年前2A期15% 252呎開放式299萬入場
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