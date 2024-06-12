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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：各國大選爆冷 匯市波動再現

【明報專訊】上周，筆者預言隨着多家央行舉行議息會議，匯市可能會打破悶局，波動或加劇。果不其然，歐元、墨西哥披索、印度盧比等多個貨幣在過去一周的波動性大幅上漲，然而帶來波動性的非密集的央行會議，而是意外的大選結果及政治局勢的不確定。在政治風險溢價影響下，歐元見逾四周新低，墨西哥披索兌換美元跌至多月低位。

歐洲議會選舉極右翼席位大增，令市場憂慮歐元區的政治光譜右傾，歐洲各國政治局勢加劇震盪，法國總統馬克龍宣布解散國會提前選舉，比利時首相德克羅亦率內閣總辭，打擊市場情緒。另外，由於歐洲議會成員有權制定有關氣候、移民、工業，以及國防和安全等政策，或為未來歐元區關鍵政策帶來不確定。歐元兌美元日前跌至一個月低位，波動性升至一個多月高位。利率市場方面，市場估計在經濟前景改善，歐元維持疲弱的背景下，歐元區通脹將有機會被推高，從而限制歐央行未來一段時間的減息空間。

墨西哥執政黨在大選中意外獲得壓倒性勝利，市場憂慮執政黨將通過具有爭議的憲法改革，增加干預經濟事務，影響投資者信心和經濟增長。因此，墨西哥披索匯價急挫，兌換美元跌至2023年2月以來低位；同時，匯價波動引發大量墨西哥披索兌日圓平倉，這個在過去幾年中最受歡迎的新興市場套利交易受挫。

在大選年及地緣政治不穩定因素增强之際，匯市交易通常伴隨着較大尾部風險，歐元和墨西哥披索在過去一周的波動再次提醒投資者風險管理的重要。另一方面，美元具避險功能，在大選結果未明朗化、資產市場價格劇烈波動的背景下，避險資金流入可能推高美元，因此相信近期做空美元不會是「擁擠」交易。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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