挪威稀土公司：發現歐最大礦牀 料達880萬噸

分析認為，這將有助歐洲抗衡中國對稀土的主導地位。瑞典基律納（Kiruna）的稀土礦，此前被認為是歐洲最大的稀土礦牀，稀土氧化物總量超過100萬噸。

挪威稀土公司行政總裁Alf Reistad向CNBC表示，在奧斯陸（Oslo）西南約210公里的泰勒馬克（Telemark）發現的稀土礦牀，對其公司來說是一個「偉大的里程碑」，歐洲迄今尚未進行過稀土開採。他又引述歐盟委員會主席馮德萊恩指稀土元素很快就會比石油和天然氣更重要。

挪威稀土公司估計，有150萬噸與磁鐵相關的稀土，可用於電動車和風力渦輪機。

料150萬噸涉磁鐵 可用於電動車

隨着潔淨能源轉型的步伐加快，市場對稀土和關鍵礦物的需求預計將持續增長。根據歐盟的《關鍵原料法》，當局爭取在2030年前，在歐盟境內開採的稀土，至少要滿足歐盟每年稀土需求的一成。挪威稀土公司表示，希望為此目標作出貢獻。

市場估計，目前中國貢獻全球稀土開採量的七成，以及稀土礦加工量的九成。2022年，中國是歐盟最大的稀土元素進口來源，以重量計算，佔歐盟稀土元素進口總量的四成。

（綜合報道）

[國際金融]