濠賭中介人：內地打擊「換錢黨」 多涉年輕客 應加強跟進輔導 對貴賓廳影響不大

明報記者 陳偉燊

余堯洪在出席亞洲國際娛樂展（G2E）後接受本報記者查詢時表示，近日內地公安打擊在澳門賭場中場肆虐的換錢黨，對經營貴賓博彩的中介人並無太大影響，反而中場年輕賭客所受影響更值得關注。他說：「換錢黨一向充斥中場，中場參與博彩的賭客年輕化，換錢黨轉而向年輕賭客埋手。」

新法禁線上博彩 堵「賭底面」漏洞

他指出，換錢黨的作業不限於為賭客換錢下注，並提供其他服務，加上圍繞換錢黨的治安事件及罪案頻生，因此值得正視。

澳門今年在2月份在立法會已經一般性通過《打擊非法賭博犯罪法》法案，就賭底面納入非法經營博彩活動範圍，並明確禁止了線上博彩活動，堵塞了過往兩年因應過往賭廳涉嫌捲入的「賭底面」及線上博彩活動的漏洞。但是當局則因為技術考量原因，而未有將換錢黨納入刑事化。

余堯洪：可參考外國 指定銀碼限賭

余堯洪在出席G2E內推動負責任博彩的環節後，接受本報記者採訪時指出，澳門提倡推動負責任博彩多時，其實可以昇華做得更多，尤其預期年青賭客受到影響之際，他認為當局可以積極跟進出事的個案，作出輔導。跟進的層次，可以超越純討論層面，付諸行動，並且可以做得更多。另可以參考新加坡及外國向賭客收取門票，並在下注指定銀碼時限制賭博的做法，他認為，均有助改善情況。在G2E討論環節內，亞洲責任博彩聯盟創始人蘇國京亦表示，在澳門推動負責任博彩時，應吸收海外的經驗。

至於換錢黨有否影響中介人及貴賓博彩環節，余堯洪稱，相對而言貴賓博彩在新賭牌環境下入場門檻已經提高，高賭齡的賭客相對表現成熟克制，所以就算內地當局新一輪打擊換錢黨，對澳門運作中的20個博彩中介人業務影響有限。