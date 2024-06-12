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經濟

在岸人幣失7.25 傳大行沽美元護價 憂美延減息美滙續強 專家料人幣短期仍受壓

【明報專訊】上周五美國公布就業和工資增長數據削弱減息預期，加上歐元受歐洲議會選舉結果和法國提前國會大選影響而下跌，美匯指數周初企穩105水平，在岸人民幣在端午節長假期後失守7.25，見去年11月以來新低。外電引述交易員指國有大行早上在7.253水平入市沽出美元，限制人民幣進一步下跌。分析認為今輪人民幣下跌主要由於美元走強，官方對人民幣貶值相對容忍，現時市場只是推遲美國減息時間，料人民幣在7.28水平會獲支持，年底回升至7.22。

明報記者 歐陽偉昉

人民銀行昨公布中間價為7.1135，較上周五跌0.29點子（1元等於1萬點子），為近5個月最低。昨中間價較市場按貨幣組成籃子計算偏強1486點子，幅度為4月11日以來最高。在岸價早上企穩在7.253水平，惟下午歐洲開市後，歐元急跌進一步推升美匯指數至105.3水平，在岸人民幣再度走弱，截至晚上8時報7.2544，跌67點子；離岸人民幣報7.27，跌45點子，仍高於上一輪5月跌浪低位7.2737。美匯指數報105.32，升0.2%。

歐元急跌進一步推升美匯指數

彭博引述交易員稱，昨境內市場整體交易平淡，客戶交易偏向沽出人民幣購買外匯。由於市場波動較小，加上本周三將有美國通脹數據和聯儲局議息，市場偏向謹慎，在岸市場交投興趣不高，截至下午4時半成交量不足250億美元。

美匯指數在4月曾升穿106，不過現時在岸人民幣較4月更弱，華僑銀行香港經濟師姜靜指出，今輪人民幣貶值主要是強美元推動，官方支持人民幣力度較小。不過，在近期內地購匯需求較強，中小型銀行開始下調存款利率，市場有本月減息的預期，加上近期內地與貿易伙伴摩擦有升溫迹象，或影響今年表現不錯的經常帳流入，削弱市場對人民幣預期。

姜靜認為，除非出現主要貨幣不貶而只有人民幣下跌，或內地減息預期、歐盟實施關稅等非美元升值的因素，形成人民幣單邊貶值預期，人行或才會加強支持力度，例如在中間價加強偏強力度，將在岸價保持在2%的波動區間。

分析：人幣7.27至7.28可獲支持

雖然市場將美國開始減息預期延至最早9月，不過姜靜認為目前市場仍是討論減息時間而非掉頭加息。另外歐洲央行雖然開始減息，不過歐洲GDP和PMI近期好轉，歐央行亦指在未來議息時，會不止一次維持利率不變，減少弱歐元推升美匯效應。她認為人民幣今輪可在7.27至7.28水平獲得支持，至年底回升至7.22。若人民幣貶至去年10月低位7.3，她相信人行會提供更大力度支持上述重要心理關口。

相關字詞﹕姜靜 歐元 美元 美匯指數 人民銀行 人民幣

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