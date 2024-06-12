明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

環宇海灣3房不足兩月炒貴逾一成

【明報專訊】早前屢錄銀主盤貶值二手成交，近日就有投資者低價入市荃灣環宇海灣銀主貨後，不足兩月短炒獲利離場，料為「撤辣」後持貨期最短的個案。利嘉閣首席分區董事譚健偉指出，環宇海灣5座中層D室，實用711方呎，3房1套連工人房間隔，原業主今年4月底在拍賣場以720萬元向銀主購入單位，當時成交價較銀行估價低逾百萬元，其後在成交期內已將單位以820萬元放盤，至近日單位正式成交後，隨即以813萬元易手，實呎11,435元。原業主持貨約一個半月，帳賺93萬元或近13%，連使費計料仍賺逾56萬元或8%。

另外，中原資深區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城本月首10日錄12宗成交，較上月同期約4宗上升兩倍，並已是上月全月19宗逾六成，其中逸天閣中層C室，實用707方呎，3房1套間隔，望內園景，以1100萬元沽，實呎15,559元。原業主1997年690萬元購入，帳面升410萬元或約60%。

MALIBU 兩房6年實蝕26%

不過市場續錄二手蝕讓個案。中原分行經理關偉豪稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座極高層C室，實用454方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，望園景，以648萬元易手，實呎14,273元。原業主2018年約830.2萬元一手購入，帳面蝕182萬元或22%，連使費料實蝕約219萬元或26%。

愛炫美兩房2.3萬租出 1年升12%

租賃方面，開始踏入傳統暑期租賃旺季，部分屋苑租金已見攀升。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，租盤漸缺，部分屋苑租金趨升，其中荃灣海之戀‧愛炫美3C座高層B室，實用524方呎兩房戶，享部分海景，舊租客租住一年後退租，隨即獲新租客零議價以2.3萬元承租，實用呎租43元，較單位去年簽訂舊租金2.05萬元升2500元或12%。業主2017年845萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，實用323方呎，一房間隔，享內園及部分海景，以1.55萬元租出，實用呎租48元，料為屋苑自2021年後、近3年來呎租新高。業主2022年5月550萬元購入，租金回報約3.4厘。

[香港地產]

相關字詞﹕二手蝕讓 海之戀 藍灣半島 租務旺季 太古城 短炒獲利 銀主盤 環宇海灣 租賃成交 二手成交

上 / 下一篇新聞

NOVO 3B折實均呎1.16萬 同系最低 低一年前2A期15% 252呎開放式299萬入場
NOVO 3B折實均呎1.16萬 同系最低 低一年前2A期15% 252呎開放式299萬入場
設「快樂」現金回贈
設「快樂」現金回贈
高臨周六再賣27伙 HADDON昨沽13伙
高臨周六再賣27伙 HADDON昨沽13伙
浸會醫院A至C座申重建65萬呎樓面
浸會醫院A至C座申重建65萬呎樓面
在岸人幣失7.25 傳大行沽美元護價 憂美延減息美滙續強 專家料人幣短期仍受壓
在岸人幣失7.25 傳大行沽美元護價 憂美延減息美滙續強 專家料人幣短期仍受壓
A股港股走弱 恒指曾穿萬八點
A股港股走弱 恒指曾穿萬八點
土耳其對華進口車加徵關稅 車股普跌
土耳其對華進口車加徵關稅 車股普跌
極氪首季收入增七成 虧損收窄至20億
極氪首季收入增七成 虧損收窄至20億
內地線上疾病平台方舟雲康通過IPO
內地線上疾病平台方舟雲康通過IPO
港法庭頒令內房德信中國清盤
港法庭頒令內房德信中國清盤
濠賭中介人：內地打擊「換錢黨」 多涉年輕客 應加強跟進輔導 對貴賓廳影響不大
濠賭中介人：內地打擊「換錢黨」 多涉年輕客 應加強跟進輔導 對貴賓廳影響不大
「換錢黨」私下換匯 助內地客加大賭注
「換錢黨」私下換匯 助內地客加大賭注
彭博：星加強查家族辦公室對冲基金
彭博：星加強查家族辦公室對冲基金
Airwallex首季港客戶增長79% 收入倍升
Airwallex首季港客戶增長79% 收入倍升
UA亞洲聯合財務首季新客量增
UA亞洲聯合財務首季新客量增
工行北京分行副行長涉違規受查
工行北京分行副行長涉違規受查
恒大：清盤人得悉中證監罰許家印等
恒大：清盤人得悉中證監罰許家印等
恒大汽車：工廠土地或被收回
恒大汽車：工廠土地或被收回
比特幣4天急挫5000美元 美減息預期降 金價失守2300美元後回升
比特幣4天急挫5000美元 美減息預期降 金價失守2300美元後回升
違聯合國標準 或礙豐田海外生產
違聯合國標準 或礙豐田海外生產
挪威稀土公司：發現歐最大礦牀 料達880萬噸
挪威稀土公司：發現歐最大礦牀 料達880萬噸
張兆聰：AI手機成炒作藉口 瑞聲可投機
張兆聰：AI手機成炒作藉口 瑞聲可投機
港元定存高息精選
港元定存高息精選
姜靜：各國大選爆冷 匯市波動再現
姜靜：各國大選爆冷 匯市波動再現
技術取勝：港交所低位262元不宜失
技術取勝：港交所低位262元不宜失
「帶貨一哥」董宇輝：非常抗拒賣東西
「帶貨一哥」董宇輝：非常抗拒賣東西
劉思明：大市沽壓重 科技股仍具承接
劉思明：大市沽壓重 科技股仍具承接
周顯：金銀截然不同
周顯：金銀截然不同
湯文亮：唔好太早擺慶功宴
湯文亮：唔好太早擺慶功宴
屯門NOVO 3B期戶型多 迎合不同買家
屯門NOVO 3B期戶型多 迎合不同買家
住客會所連公用花園達40萬呎
住客會所連公用花園達40萬呎
基金特區：宏利投資管理看好優先證券 孳息率逾7厘 利率敏感度較低
基金特區：宏利投資管理看好優先證券 孳息率逾7厘 利率敏感度較低