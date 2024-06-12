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經濟
香港地產

浸會醫院A至C座申重建65萬呎樓面

【明報專訊】位於九龍塘的香港浸會醫院，早前透露將開展重建工程，並積極部署向城規會申請放寬建築物高度限制，將原先3幢第A、B及C座，約10層高大樓、涉及24.58萬方呎，由原先地積比率約4.04倍，提升至10.74倍，擬重建為1座約14層高大樓，樓面增加1.65倍至65.29萬方呎。為配合重建工程，該院同時亦吸納位於聯合道的建新中心，最新以3600萬元購入4個商舖，並先後斥資逾2.5億元購入該廈物業，旨在重建初期將非醫療服務遷往該廈。

浸會醫院回覆本報指A、B、C座已提供服務逾半世紀，硬件設備及空間急需提升，向城規提交「舊院重建計劃」申請，重建計劃預計於2025年初啟動，目標於2033年落成。為期10年的重建計劃分為兩期，3座大樓將在原址分階段拆卸及重建，並整合成一座綜合大樓，預計2034年全面投入服務。重建後新大樓將由現時589張病牀增加近19%至700張，手術室亦會由現時13間增至16間。

大鴻輝放售荃灣一籃子物業 市值8億

另在舊院重建期間，位於九龍塘原址的D、E座，以及將於今年啟用、位於牛頭角欣業街的東九龍醫療中心，將繼續提供醫療服務。重建初期，浸會醫院的非醫療服務，包括行政部、擴建部、會議室、訓練室等，會陸續遷移至醫院毗鄰的建新中心。

翻查資料，浸會醫院早已為重建計劃部署，過去逾10多年已積極吸納建新中心物業，先後購入地庫商舖、地下商舖逾40個，以及最少逾20個車位，估計涉資逾2.5億元，最新購入的物業為建新中心低層地下1至4號舖，面積約3069方呎，上月下旬以3600萬元成交，呎價約1.2萬元。據悉，原業主2017年透過「買殼」以約3000萬元購入物業，持貨約7年，帳面獲利約600萬元或20%。

此外，近年轉型作住宅發展商的大鴻輝，最新委託世邦魏理仕為獨家代理，放售荃灣工廈一籃子物業，市值約8億元。是次放售物業位於荃灣德士古道220至248號荃灣工業中心2至5樓全層、以及22樓05及07室，2樓至5樓的全層單位，每層樓面約54,425方呎，22樓05及07室，面積分別為2542及2388方呎，連同5個私家車位、兩個貨車位及1個貨櫃車位一併放售，市值約8億元。翻查資料，大鴻輝2012年12月約3.3億元購入，並在去年起放售，據悉去年叫價約11億元，若物業以市值約8億元售出，集團帳面將獲利4.7億元或逾1.4倍。

[香港地產]

相關字詞﹕荃灣工業中心 大鴻輝集團 建新中心 香港浸會醫院

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