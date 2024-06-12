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經濟
香港地產

高臨周六再賣27伙 HADDON昨沽13伙

【明報專訊】近日接連有市區新盤推出、由資策（0497）發展，位於佐敦的高臨，昨原價加推26伙，並安排於本周六以價單形式發售27伙，另恒地（0012）紅磡THE HADDON昨進行首輪銷售，單日售出約13伙。

高臨昨加推的4號價單，涉及26伙，定價621.9萬至1158.5萬元，扣除最高折扣率15%後，折實價由528.7萬至984.8萬元，折實呎價19,654至23,673元。入場單位為A1座15樓H室，實用269方呎，1房間隔，折實價528.7萬元，呎價19,654元。發展商亦上載項目銷售安排，落實本周六以價單形式推售27伙。

THE HADDON昨首輪發售63伙，據市場消息稱，項目即日售出約13伙，佔可售單位約20%。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組買家斥近1026萬元購入項目兩伙一房戶作長線收租。

內地客逾1.58億購碧麗軒洋房

此外，華懋薄扶林碧麗軒，昨獲內地用家以逾1.58億元購入1號洋房，實用面積4561方呎，連989方呎平台、208方呎花園及293方呎天台，4房4套連儲物室間隔，設私人電梯及泳池，實呎約34,678元。由「撤辣」至今，碧麗軒共錄得8宗大額成交，套現逾6.56億元。新地（0016）沙田半山瓏珀山，過去兩日連沽5伙，套現約9710萬元，其中售價及呎價最高為King Tower 1的11樓C單位，屬4房雙套間隔，實用1387方呎，成交價2455.31萬元，實呎17,702元，項目兩周內累售29伙。

[香港地產]

相關字詞﹕恒地 瓏珀山 碧麗軒 THE HADDON 高臨 華懋

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