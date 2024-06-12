【明報專訊】新地（0016）為屯門NOVO LAND 第3B期提供多項現金回贈，包括「快樂工作」、「快樂大家庭」、「快樂人生」、「快樂居所」、「快樂粉絲」等回贈，買家於簽署臨約日期前的一年內，曾從事指定工作，如幼稚園、小學、中學、醫院、診所、香港持牌銀行、香港持牌酒店、香港持牌旅行代理商、航空公司或政府部門及有關機構，可獲3000元「快樂工作」回贈。不過，從事傳媒、地產、大學教育等不包括在內。
若未符合獲「快樂工作」回贈的買家們，發展商亦有「快樂居所」回贈予他們，只要買家簽臨約前一年內，曾居於屯門、元朗、荃灣、葵青區，或曾居住於新地1990年或以後落成項目，又或曾居住於廣東省，均可獲回贈，金額同為3000元；而「快樂人生」回贈主要針對新婚人士或有新生嬰兒的家庭，符合指定條件的買家可獲5000元回贈。
另發展商向靈活付款計劃買家提供多種貸款優惠，包括King's Key S+ 125貸款計劃，買家購買新物業，並持有合資格的現有物業，可將兩者抵押作一按貸款，按揭成數最高達新購物業樓價的125%，貸款期為36個月，期內息口為3.68厘。
[香港地產]
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