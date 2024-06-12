NOVO 3B折實均呎1.16萬 同系最低 低一年前2A期15% 252呎開放式299萬入場

明報記者 江俊洋

新地副董事總經理雷霆以「無敵貼市價」形容是次開價，指考慮到新期數與過往期數座向和景觀的分別，強調集團一向以市價推盤，認為市場會接受，又指「撤辣」效果顯著，預料今年上半年一手成交將可突破9000宗水平。

較兩年前1A期首批均呎低一成

第3B期首批折實均呎，都較過去NOVO系列已推出的4個期數為低，2022年7月首推第1A期、折實均呎13,188元相比，新期數折實均呎低12%，若相對去年5月推出的第2A期、折實均呎13,598元，更低約15%。此外，屋苑近期已錄零星二手成交，較矚目位於Elverum 1座高層P室，實用418方呎的兩房戶，原業主2022年8月以約657.53萬元一手購入，其後淪為銀主盤，上月以510萬元成交，實呎約1.2萬元，較一手買入價低約147.5萬元或逾兩成。

去年YOHO WEST後 再現300萬以下新盤

第3B期首張價單涉154伙，包括10伙開放式戶、10伙1房戶、114伙兩房戶、20伙3房戶，實用面積252至543方呎，折實價298.77萬至634.01萬元，折實呎價11,079至12,290元，其中折實價最低單位，為Fiskars第2A座3樓E室，實用252方呎開放式間隔，定價351.5萬元，折實價298.77萬元、呎價11,856元。是次折實價為去年11月首推同系天水圍YOHO WEST，其開放式單位折實入場299.96萬元後，市場再有折實價低於300萬元的單位。以折實價計，新盤推出的所有開放式及1房戶，樓價均低於400萬元，其中3伙開放式單位甚至低於300萬元。項目提供兩項付款方法，其中現金付款計劃可享最高折扣率15%，較靈活付款計劃最高折扣12%，相差3個百分點。

項目7年前每呎補價僅2290元

NOVO LAND佔地約46.1萬方呎，新地2017年中以逾65.3億元完成補地價，以可建約286萬方呎商住樓面計，折合每方呎樓面補地價僅約2290元。整個系列共提供約4500個單位，為屯門區歷來最大型的私宅發展項目，新地代理總經理陳漢麟曾表示，項目已累售約2800伙，套現逾170億元。

[香港地產]