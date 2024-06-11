歐洲啟動減息 MPF可配置歐股

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年5月MPF成績表，「GUM強積金綜合指數」上升2.1%，報235.3點；「GUM強積金股票基金指數」升2.8%，報313.3點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.2%，報238.6點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.5%，報126.4點。今年5月，MPF成員人均賺5208元，全年合計賺10,658元。

上月美股歐股基金齊升逾4%

回看5月MPF股票基金表現，儘管環球股市在月底回吐，但整體股票基金仍錄得正回報，其中「美國股票基金」和「歐洲股票基金」單月升幅超過4%，為上月表現最佳和次佳的股票基金類別。年初至今計，「美國股票基金」和「日本股票基金」升幅均超過10%，而「環球股票基金」和「歐洲股票基金」亦有不俗表現，期內分別升8%及7.4%。至於「香港股票基金（追蹤指數）」及「香港股票基金」，雖然已連續4個月錄得正回報，但5月份排名分別降至第6及第8名（見表），未能保住4月份頭兩名位置。

GUM常務董事陳銳隆指出，強積金市場在5月份表現良好，各類股票基金均錄得正回報，其中，中央政府5月推出措施刺激內房市場，重建投資者信心，有利內地和香港市場長遠發展；同時，美股受大型科技股業績向好支撐，標普500指數再次挑戰5300點，儘管月底股票市場回落，但整月表現仍維持正回報。但他提醒，在近期台海緊張局勢升溫及俄烏戰事不明朗因素下，或將影響投資情緒，未來數月就強積金表現上將持觀望態度。

較進取者可考慮平衡配置基金

資產配置方面，GUM策略及投資分析師雲天輝表示，港股4月反彈，部分資金開始有回流迹象，增加了其投資價值；同時，市場預計歐洲將早於美國在6月啟動減息（歐洲央行上周已啟動減息周期，將各指標利率下調四分之一厘），有利於歐洲股市表現，較進取的MPF成員可考慮平衡配置相關基金。而風險承受能力較低的成員投資者，他則建議留意「強積金保守基金」，因市場普遍預期美國聯儲局要到9月才會降息，「強積金保守基金」仍能繼續受益於高利率環境。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，5月份強積金成員平均帳戶結餘，是自2022年1月以來首次超過25萬元，而結餘逾25萬元是一個重要心理關口；根據該公司的經驗，這是MPF成員開始相信自己擁有堅實的退休計劃支柱。

此外，他表示，儘管有迹象顯示在穩健的企業業績公布後，市場情緒有所改善，但預計不確定性將持續，因全球通脹仍然頑固及地緣政治局勢緊張，且英美大選現在迫在眉睫。叢川普認為，投資永遠存在不確定性，但可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來減輕不確定性。

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[袁國守 退休綢繆]