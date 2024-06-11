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YOHO Hub II 鄰近元朗站商場煞食

【明報專訊】作為近期新界西北焦點新盤、新地（0016）旗下已屆現樓的The YOHO Hub II，屬新地元朗「YOHO生活圈」的最新成員；今期項目位於全新商場YOHO MIX上蓋，更擁有毗鄰港鐵元朗站的地利優勢，來往市區便捷，加上戶型多元化，適合不同類型買家。

明報記者 周悅蜓

攝影 鄧家烜、劉焌陶

The YOHO Hub II由兩座物業組成，為第6座和第8座，總共提供939伙，戶型涵蓋1房至4房，實用面積336至1035方呎，其中兩房及三房戶型佔約九成，而4房戶只設1伙。至於屋苑地理位置，除毗鄰港鐵元朗站外，亦鄰近形點、元點等區內大型商場，起居生活和交通便利。

提供939伙 九成屬兩房及三房

今次介紹的現樓示範單位，包括三房及兩房戶型，其中第8座30樓J室，為實用面積639方呎、3房1套連開放式廚房間隔，設23方呎露台。設計師在玄關位增設鞋櫃，附落地鏡面設計，方便住戶外出前調整妝容。房間方面，主人房設曲尺窗，另一邊為工作平台，可增加空氣流通，套廁配備浴缸。單位其中一間房間改裝為書房，各房間座向皆相同，外望元朗市景。單位屬開放式廚房，配淺灰色櫥櫃加上白色雲石，格調時尚優雅。

玄關增設鞋櫃 附落地鏡面

至於第8座30樓H室，為實用面積901方呎、3房連套房及儲物房間隔；大廳呈長形設計，客飯廳分明，空間感十足。單位為梗廚設計，適合愛下廚的戶主，梗廚門後設連洗手間小空間，可用作工人房。與上述 J室相似，3間房間座向均相同，可望城景。

最後一個3房示範單位，為第8座30樓C室，實用面積534方呎，開放式廚房設計，房間座向相同。

兩房現樓示範單位為第8座30樓A室，實用面積467方呎，不設玄關位，空間靈活實用；開放式廚房配搭淺灰色櫥櫃，電器收納在櫥櫃內，儲物空間充足。兩間房間四正實用，配備曲尺窗增加採光度，主人房可放置雙人牀、小櫃及落地衣櫃。

會所室內及園林面積25萬呎

YOHO HUB II屬YOHO系列首個採雙住客會所的項目，包括「Club Vim」及「Club Vis」，室內及戶外園林面積共約25萬方呎，主要康樂設施包括健身室、兒童天地、工作室和泳池等。 不過，項目對出為青山公路（元朗段），部分單位或受行車聲浪影響，買家需留意。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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