一手本月首10日沽逾150伙 跌七成

NOVO 3B期最快今日開價

事實上，過去3日長假新盤交投疏落，成交多以貨尾盤為主，其中長實（1113）旗下沙田九肚「名日·九肚山」，昨錄1宗山景3房戶成交，長實營業經理詹勳榮表示，有關單位為2座7樓D室，實用767方呎，成交價1082.4萬元，實呎14,113元。市場消息稱，買家為外籍家庭客，項目現只餘下最後1伙山景3房單位待售。另嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸揚海，昨日則以1765.72萬元售出一伙實用604方呎的兩房單位，為2A座33樓F室，實呎29,234元。

HADDON今首輪賣 超額逾6倍

此外，NOVO LAND第3B期今日開價之際，恒地（0012）紅磡MIDTOWN SOUTH系列（前稱必嘉坊系列）THE HADDON亦將於今晚首輪開售，包括63伙以價單形式發售，另有5伙以招標形式發售。項目前周六至昨日共10日，暫收約450票，超額約6倍多，今日中午12時截票。至於上海商業銀行發展的西環吉席街全新盤吉喆，將於明日以價單形式發售首輪78伙，另有3伙招標。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目截至昨晚共收約306票，超額約2.9倍。

星星地產（1560）主席及首席執行官陳文輝表示，旗下元朗雨後本月暫沽7伙，累售268伙，佔全盤約八成，預料本月新界西樓盤仍受市場注目，將續帶動項目銷售，而項目或於短時間內更新價單，並將進行次輪提價。