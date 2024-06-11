布少明：內地買家佔比續升

自從政府底於2月底全「撤辣」後，由於內地人於本港置業繳交的稅款與本地人一樣，內地人已毋須再繳付買家印花稅及新住宅印花稅兩項辣稅，置業成本大幅降低，所以入市態度相當積極，令內地買家於本港物業市場比重全面上升。根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名（以買家姓名英文拼音鑑別）作分析，全面反映全「撤辣」後市况的4月一手註冊量佔比，升至約44.2%；註冊金額亦升至約57.1%，較2011年第三季約54.6%更高之餘，亦是近10多年來再現超越港人的情况。二手物業方面，資料顯示，4月份註冊個案，內地買家比率升至約20.3%；期內註冊金額佔比亦增加至26.3%，同見多年高位。

全「撤辣」後，內地買家踴躍買港樓的原因不難理解。首先，香港物業向來具有高度保值與避險作用，「磚頭」文化深入民心。近年香港恒生指數一度由高位大跌逾五成，但期內香港樓價的跌幅相對輕微。隨着今年有望步入減息周期，相信未來樓價將現上升空間，故吸引內地買家入市。其次，內地人來港買樓所繳納稅款，基本上與本地人睇齊，而買賣皆沒有稅務限制，對內地人極具吸引力。另外，近期租金持續上揚，除吸引本地投資客外，亦吸引內地投資者入市，在租務旺季將重臨，以及專才持續湧港刺激租買需求，預期第二季租金續升，因而吸引投資客入市放租。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]