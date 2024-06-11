袁國守：英偉達值得繼續持有

况且，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，今年9月減息的概率，由上周四的接近七成，降至54.4%，加上美國總統大選將於11月舉行，息口及股債市場走勢存在眾多變數，故投資部署上不宜過分猛進。

個股方面，AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）（美：NVDA）再次成為「主角」，因其創辦人黃仁勳上周出席台北國際電腦展，成為全球財經及科技界熱話，而Nvidia股價升穿1200美元，市值首次突破3萬億美元，成為全球市值第二大企業。所謂「升市莫估頂」，美銀分析師更將Nvidia目標價上調至1500美元，看來有貨在手應繼續持有。

安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve指出，掌握AI等尖端科技及相關產業鏈對任何一個國家都十分重要，故科技股將繼續是投資焦點，她會在今期封面故事深入分析，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]