溫傑：越秀交通派息吸引 現金流強

管理層深信，隨着居民收入水平的提高及出行需求的增加，汽車保有量增長仍有空間，貨運也將隨着社會經濟發展而穩健增長，高速公路資產的經營表現依然可期，因此繼續看好行業的發展前景。

業績方面，去年數據全面改善。期內收入及毛利分別為39.7億及21.5億元人民幣，分別上升30.6及24.9%。毛利升幅高於收入，反映毛利率上升，實際增幅為1.8個百分點，至54.1%。同期營運盈利升24%至18億元人民幣；而公司股東應佔盈利則為7.7億元人民幣，增長為68.9%。

至於今年的營運情况，集團一如其他同行會每月公布最新營運資料，讓投資者了解旗下每條公路（包括附屬公司、聯營及合營企業項目）的日均收費車流量及路費收入，反映行業透明度非常高。誠然部分投資者或留意到，集團旗下公路於今年2月份時，營運數據按月大跌，但其實管理層已於公告之中詳細解釋：其中一個重要原因是受天氣影響。

當時內地中東部地區（如湖北省、河南省、湖南省等省份）遭遇大範圍雨雪低溫冰凍天氣，春節前後兩次惡劣天氣影響春運期，導致至少7條高速公路受到較大影響。由於相關因素並非結構性，不影響中長線營運及業績。事實上，有關項目的車流量及收入於3月按月回升。根據資料，3月共有14個項目路費收入按月增長7.9%至82.1%，13個項目車流量按月增長1.5%至82.7%。

為推動業務，集團積極提升及拓展收入來源，例如持續開展「導航引流、景點聯動、路牌完善、道路保暢、品牌宣傳」等複合營銷，結合新媒體推廣，加大引車上路力度；持續深化「高速公路+」理念，加大力度推進高速公路服務區、沿線附屬土地及設施、廣告牌等資源的盤活利用；開發利用道路附屬資產資源，推進沿線光伏發電。

針對投資前景，以下簡單剖析其中兩項，首先是派息吸引。集團去年的派息率接近60%，預期將長期維持50%至60%的穩定派息比率。現時市場資金偏好高息股，集團業務穩定、現金流強、而最新息率達7厘，中長線有望受到資金青睞。另一方面，管理層表示，未來集團將繼續爭搶投資機遇，包括透過上文提到的孵化平台，不放棄任何對公司及股東有利的併購機會。若成功增加成熟的高速公路資產，可推升收入，是往後一兩年值得憧憬的重要因素。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]