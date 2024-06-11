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經濟
2024年6月11日星期二
陳大為 世界為觀
投資策略
謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革
買股不買市 旗下基金重倉「中特估」
睿盛：增固定資產配置 鎖定高息
法國政治憂慮增 歐股匯受壓
滬杭甬旗下浙商證券逾11億人幣增持國都證券
安聯投資Maisonneuve：待市場極悲觀 低吸優質中資股
通脹超標 料美年底才減息
往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂
佑駕攻智能駕駛 現金持續流失
惠康攻「鮮」級市場抗北上熱 母企DFI零售：擴採購網絡 線上結合線下發展
首採電動貨車減排 推動綠色供應鏈
OTC Markets：外企上市 助增美投資者持股佔比
拓兩市場 為不同企業提供上市平台
華泰證券：內房去庫存仍有政策空間
彭博：星私銀自願加強培訓員工 助反洗錢
ESG顧問：碳數據管理成急務 港交所氣候新規落地 促企業披露碳排放
樓市未明 投資債券勝買樓收租
環球經濟數據
劉思明：折舊減利派息 鐵塔購26559
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伍禮賢：快手活躍客戶續升 季績勝預期
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歐洲啟動減息 MPF可配置歐股
陳大為：加拿大減息怕未能谷經濟 反刺激通脹
【明報專訊】加拿大央行和歐央行分別在6月5日和6日宣布減息0.25厘，理由都是通脹已經受控，而經濟亦在冷卻中，似是時候可以放鬆一點銀根，防止經濟失速至衰退。
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加拿大
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