拓兩市場 為不同企業提供上市平台

【明報專訊】美國OTC Markets（美：OTCM）過往在當地市場，以「粉紅單」（Pink Sheet）買賣二三線股及破產公司股份最知名，因應破產股份提供流動性，讓投資者有脫手機會。不過，隨着該市場進一步發展，執行副總裁及總監Jason L. Paltrowitz（杰森L‧派托威茲，下稱杰森）表示，他們已經分別發展了OTCQX市場，供具質素的企業及外國公司上市。另其亦開發了OTCQB市場，為具潛力而未有收入的金融科技、綠色科技、生物科技或礦業公司，提供上市平台。
過往買賣二三線股 為破產股提供流動性
現時在港股市場所見，使用到OTC Markets上市的平台主要是OTCQX。 杰森指出，現時在OTC Markets上市的公司逾1.2萬間，市值達27.1萬億美元，去年錄得成交額3860億美元。當中約85%成交股份為非美國證券。當中到OTCQX上市的公司逾600間，當中知名者包括創科實業（0669）、Addidas、瑞幸咖啡（美：LKNCY）、喜力及Roche等。在OTCQX錄得的成交更佔OTC Markets總成交30%至35%份額。為促進交投，OTC Markets更已經與40家來自歐、亞地區的經紀行合作。
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