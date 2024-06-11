明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

OTC Markets：外企上市 助增美投資者持股佔比

【明報專訊】在美國以粉紅單二三線股交易聞名的OTC Markets，近年已在亞太區佈局，並陸續吸引部分港資及中資公司上市，當中在港上市的藍籌股如創科實業（0669）便為其一。該公司執行副總裁及總監Jason L. Paltrowitz（杰森L‧派托威茲，下稱杰森）表示，到他們旗下OTCQX市場上市的外國企業，無動搖到其在外國原來上市地的第一上市地位。該等企業過來上市，反而有助美國投資者持股比重增加。

毋須發新股 不影響首要上市地位

杰森表示：「在和外國交易所接觸時，他們重申過來OTC Markets上市，可讓外國企業在接觸美國投資者時有更好的渠道，卻不影響企業的首要上市地位。」他又稱，到OTC Markets上市的公司毋須發行新股，例如已在OTCQX上市的創科實業便是一例。到該市場上市的企業固然不乏大企業，他形容這可視為在該市場中的「精英中精英」。隨着創科到OTCQX上市，他指北美投資者持股佔比，已經由過來他們的市場前的20%，提高至佔30%。其他如友邦保險（1299）亦在早年為美國市場認識，亦不乏捧場的投資者。

星設辦事處 增亞洲市場覆蓋

為配合長遠發展，杰森稱，他們已經在新加坡設立辦事處，進一步增加亞洲市場覆蓋，聚焦開拓香港、新加坡、日本、印尼、馬來西亞及泰國市場。當中他更已經和港交所（0388）接觸過不下四次，講解OTC Markets的操作。在中美角力時，他指若內地小型企業毋須到美國證交會登記，每年只需2.5萬美元的低廉費用，便在美國取得上市地位的話，例如對正在物色上市地點的知名的時尚服飾電商如Shein而言，OTC Markets便提供了選項。現時更有若干中資企業和他們初步討論。

隨着外國企業上市後，他說這可在美國時區底下用美元經美證券商過來香港落盤，並在美國結算，減少了在美投資者面對的風險，亦縮窄兩地價差。到今年6月底，OTC Markets會在美國時區於東岸時間周日至周四晚上8時至翌晨4時，即相當於亞洲時間周一至周五日間提供交易服務，利便投資者落盤買賣。根據Oxford Metrica數據顯示，該等在OTCQX上市的外國企業股份的本土市場交投量增加26%。

相關字詞﹕港交所 友邦保險 創科實業 杰森 OTC Markets

上 / 下一篇新聞

謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革
謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革
買股不買市 旗下基金重倉「中特估」
買股不買市 旗下基金重倉「中特估」
睿盛：增固定資產配置 鎖定高息
睿盛：增固定資產配置 鎖定高息
法國政治憂慮增 歐股匯受壓
法國政治憂慮增 歐股匯受壓
滬杭甬旗下浙商證券逾11億人幣增持國都證券
滬杭甬旗下浙商證券逾11億人幣增持國都證券
安聯投資Maisonneuve：待市場極悲觀 低吸優質中資股
安聯投資Maisonneuve：待市場極悲觀 低吸優質中資股
通脹超標 料美年底才減息
通脹超標 料美年底才減息
往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂
往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂
佑駕攻智能駕駛 現金持續流失
佑駕攻智能駕駛 現金持續流失
惠康攻「鮮」級市場抗北上熱 母企DFI零售：擴採購網絡 線上結合線下發展
惠康攻「鮮」級市場抗北上熱 母企DFI零售：擴採購網絡 線上結合線下發展
首採電動貨車減排 推動綠色供應鏈
首採電動貨車減排 推動綠色供應鏈
拓兩市場 為不同企業提供上市平台
拓兩市場 為不同企業提供上市平台
華泰證券：內房去庫存仍有政策空間
華泰證券：內房去庫存仍有政策空間
彭博：星私銀自願加強培訓員工 助反洗錢
彭博：星私銀自願加強培訓員工 助反洗錢
ESG顧問：碳數據管理成急務 港交所氣候新規落地 促企業披露碳排放
ESG顧問：碳數據管理成急務 港交所氣候新規落地 促企業披露碳排放
樓市未明 投資債券勝買樓收租
樓市未明 投資債券勝買樓收租
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：折舊減利派息 鐵塔購26559
劉思明：折舊減利派息 鐵塔購26559
張兆聰：電力股強勢 光大環境可跟進
張兆聰：電力股強勢 光大環境可跟進
張兆聰：炒減息 比特幣勝黃金
張兆聰：炒減息 比特幣勝黃金
伍禮賢：快手活躍客戶續升 季績勝預期
伍禮賢：快手活躍客戶續升 季績勝預期
涂國彬：維持年底美減息一兩次看法
涂國彬：維持年底美減息一兩次看法
陳大為：加拿大減息怕未能谷經濟 反刺激通脹
陳大為：加拿大減息怕未能谷經濟 反刺激通脹
袁國守：運動盛事浪接浪 吼體育用品股
袁國守：運動盛事浪接浪 吼體育用品股
謝偉銓：累進差餉體現「能者多付」原則
謝偉銓：累進差餉體現「能者多付」原則
陳正犖：歐元兌美元上行空間料有限
陳正犖：歐元兌美元上行空間料有限
揀海外升學保險 留意保障細項
揀海外升學保險 留意保障細項
沈永年：港牙科欠人手 北上求醫成趨勢
沈永年：港牙科欠人手 北上求醫成趨勢
許健生：台灣AI大爆發 港何去何從
許健生：台灣AI大爆發 港何去何從
溫傑：越秀交通派息吸引 現金流強
溫傑：越秀交通派息吸引 現金流強
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之一）
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之一）
袁國守：英偉達值得繼續持有
袁國守：英偉達值得繼續持有
林少陽：把握恐慌拋售買高息央企
林少陽：把握恐慌拋售買高息央企
技術取勝：中電處上升軌之上
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：英偉達10倍之後
李聲揚：英偉達10倍之後
蔡金強：進擊的中國製造業
蔡金強：進擊的中國製造業
艾雲豪：超越比賽日的娛樂體驗
艾雲豪：超越比賽日的娛樂體驗
李順威：美息仍未夠緊縮經濟？
李順威：美息仍未夠緊縮經濟？
劉思明：燃氣股估值有修復空間
劉思明：燃氣股估值有修復空間
瑞銀亞洲：電力股展升勢 龍源購21199
瑞銀亞洲：電力股展升勢 龍源購21199
摩根大通亞洲：歐央行慎減息 歐元購10246
摩根大通亞洲：歐央行慎減息 歐元購10246
周顯：香港今天已是沒股神年代
周顯：香港今天已是沒股神年代
張佩儀：撤MPF對冲 僱主宜採適當財務預算
張佩儀：撤MPF對冲 僱主宜採適當財務預算
王弼：美股氣氛良好 仍可刀仔鋸大樹
王弼：美股氣氛良好 仍可刀仔鋸大樹
曾淵滄：都市麗人屬另類貨源歸邊股
曾淵滄：都市麗人屬另類貨源歸邊股
湯文亮：既然要執笠 早好過遲
湯文亮：既然要執笠 早好過遲
陳永傑：股樓市場不宜看得太淡
陳永傑：股樓市場不宜看得太淡
廖偉強：地產代理如何應對樓市回軟
廖偉強：地產代理如何應對樓市回軟
布少明：內地買家佔比續升
布少明：內地買家佔比續升
馬泰陽：樓市表現還看息口走向
馬泰陽：樓市表現還看息口走向
University Hill首錄二手 一年帳蝕6% 業主上會兩周即轉讓 兩房特色戶655萬沽
University Hill首錄二手 一年帳蝕6% 業主上會兩周即轉讓 兩房特色戶655萬沽
一手本月首10日沽逾150伙 跌七成
一手本月首10日沽逾150伙 跌七成
十大屋苑交投回升 周末連端午錄11宗成交
十大屋苑交投回升 周末連端午錄11宗成交
華懋蔡宏興：無懼零售不景 續投資商場
華懋蔡宏興：無懼零售不景 續投資商場
加入7年將退休 難忘活化中環街市
加入7年將退休 難忘活化中環街市
YOHO Hub II 鄰近元朗站商場煞食
YOHO Hub II 鄰近元朗站商場煞食
海翩滙成交靜 呎價1.56萬沽
海翩滙成交靜 呎價1.56萬沽
歐洲啟動減息 MPF可配置歐股
歐洲啟動減息 MPF可配置歐股