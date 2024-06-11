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經濟

惠康攻「鮮」級市場抗北上熱 母企DFI零售：擴採購網絡 線上結合線下發展

【明報專訊】近期香港超市行業受到「內外夾擊」，不僅內部競爭激烈，零售業銷貨價值尤其超級市場近數月更逐月減少，同時面對內地山姆及Costco等會員制超市引發「港人北上消費潮」帶來的影響。DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟表示，集團旗下惠康、Market Place通過堅守向客戶提供物超所值貨品、擴大採購網絡，以及線上線下發展三大策略去應對。當中會增加惠康「鮮」級市場爭取更多顧客，甚至推升級版App令免費送貨及自取貨品更到位。

明報記者 田越

升級版App 免費送貨自取更到位

陳建麟指出，在三大策略上，首先惠康、Market Place一直堅持提供物超所值的貨品給顧客；其二，會保持龐大採購網絡，現時惠康、Market Place的產品來自54個國家，相較疫情前來自26個國家已有增加，貨品更多元化；其三，惠康、Market Place實行全渠道在線上及線下一齊投資發展。具體如線上部分，惠康及Market Place於今年5月底與foodpanda合作後，推出首星期在foodpanda上訂單量便有雙位數增長。惠康亦在早前推出升級版網店App及網頁，顧客消費滿500元即可享免費送貨服務；購物滿150元亦可免費到超過200間門市自取貨品。

在線下部分，他說，惠康、Market Place在疫情期間重新裝修全港超過八成舖位，約一成店舖大翻新，整體店舖人流比翻新前多約20%，在2024年第一季在惠康、Market Place的店舖數量在疫情前、後保持在全港超過320間分店下，市場佔有率維持升勢。

藍田「鮮」級市場料本月底開業

同時惠康亦開拓新店舖模式惠康「鮮」級市場 （Wellcome Fresh），陳表示是希望帶給街坊「街市」的感覺，更好地滿足街坊需求及提升購物體驗。目前全港有7間惠康「鮮」級市場，第8間預計在6月底於藍田開業。此外，惠康、Market Place由自疫情前在30間舖位設有自助收銀機，至疫後覆蓋超過280間店舖，員工生產力因此增加20%，並緩解請人較難的情况。目前約四成客使用自助收銀機，並幫助更多顧客習慣使用自助收銀機。

至於面對「北上消費潮」等外部挑戰，陳建麟稱惠康、Market Place同山姆等會員超市商業模式不一樣，相比下惠康、Market Place貨品包裝尺寸更易被消費者接受，只要堅持三大策略，他相信可以應對幾乎所有挑戰。

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