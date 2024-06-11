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經濟
新股巡禮

佑駕攻智能駕駛 現金持續流失

【明報專訊】近年資本市場有一新興行業，市場都深信他是未來生活的必需環節，因而不停投入大量金錢做研發，義無反悔，即使基本上目前為止能賺錢的公司僅屬少數，這個相當「熱血」的行業，叫智能或自動駕駛。而本港新股市場或再添一名熱血成員：佑駕創新技術（下簡稱「佑駕」）。隨着知行汽車科技（1274）去年底成功在港掛牌，股價至今翻一番，投資者對智能駕駛、自動駕駛方案供應商會否刮目相看？

撰文 旻晞

佑駕去年8月申請A股上市獲中證監登記受理，惟上月底卻已轉至本港市場，向港交所遞交上市申請，聯席保薦人包括中信證券及中金。佑駕是內地智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，為駕駛體驗的關鍵提供解決方案，包括領航、泊車及艙內功能，方案包含軟件硬件，目前提供訂製化L0至L2++智能駕駛解決方案。業務可分為三大類：智能駕駛解決方案、智能駕駛艙解決方案，以及車路協同。車路協同業務即針對智能交通基礎設施及智慧城市的發展，以傳感器設備如雷達及攝像鏡頭等，配合算法以用於主要公路、路口管理，以及工業園及停車場管理等，相關業務去年大體佔佑駕總收入的15%。智能駕駛解決方案始終仍是集團主要收入來源，佔去年收入81%，於2021年及2022年佔收入比更分別達99%及96%。

其智能駕駛方案主要包括iSafety及iPilot系統，以及正開發中的L4 iRobo解決方案。相關方案包括與各種車型、SoC平台及他部件的高度兼容性，令車輛於廣泛的應用場景中實現創新的自動駕駛功能。至於能在特定區域及操作場景下支持全自動駕駛的IRobo方案，佑駕預計今年底可交付，目前正處測試階段中。

行業競爭激烈 議價能力低

至於智能座艙解決方案包括DMS（駕駛員監測系統）及OMS（乘客監測系統），DMS是指依靠傳感器檢測駕駛員的面部表情、眼球運動、生理迹象和其他數據以評估其狀况的系統。DMS的主要功能包括監測疲勞、檢測分心和觀察危險駕駛行為。OMS可對艙內的乘客和物品進行實時檢測。而一如上述，相關業務收入佔比一直較低，規模較少，2021至2022年佔收入不足1%，即使至去年仍僅是3.8%。

本欄以往已多次談及智能駕駛或自動駕駛方案供應商市場的特色，首先是行業競爭異常激烈，以去年智能駕駛方案（按L0至L2+/L2++）收入計，佑駕於內地排行第3，不過其市佔率亦僅為0.6%，排名第一的亦僅1.8%，市場極度分散，即使首五大，對市場影響力亦極微；這又與市場另一特色「相輔相成」，就是在相關方案、技術供應商，夾在整個行業供應鏈的中層位置，同時面對強大的上游供應商，以及下游的大型車廠客源，兩項特色帶來的結果，便是供應商難有話語權，議價能力相當低，盈利率相對微薄，故能成功扭虧的企業仍屬相當少數。

毛利率升 客戶集中度較低減風險

在上游層面，若方案供應商只專注於方案研發，不涉及硬件、部件生產還好，至少不用受制於強大的原材料供應商（主要指晶片供應商），能享有較低的銷售成本，從而減輕龐大的研究開支及行政開支以爭取獲利。而佑駕的情况則是其方案有涉及硬件部件構成，其寶安生產基地總建築面積約2500平方米，設計年產能約為37.7萬件，按去年寶安生產基地的產量為21.2萬件計，產能利用率為56.2%。不過往績期間，佑駕毛利率至少保持上升趨勢，2021、2022年及2023年，毛利率分別為9.7%、12%及14.3%。

至於下游方面，目前（截至最後實際可行日期、即5月20日）佑駕已分別與20家整車廠就35款車型開展定點項目的持續開發，並分別與29家整車廠就88款車型進行了量產。相對知行汽車逾93%（去年數據）收入都來自吉利集團，佑駕客戶風險集中度至少較低，2021年至2023年期間，其五大客戶收入分別佔總收入的78%、42.7%及37%；同期，最大客戶佔其總收入則分別為31.7%、16.6%及11.4%。

研發開支高 3年累蝕5.4億

即使如此，佑駕始終要面對的龐大研發開支及行政成本，令過去3年集團累積虧損達5.44億元（人民幣，下同）；其間在經營現金層面亦持續出現金淨流出，分別為2.52億、2.55億及2.76億元，可見去年虧損雖有收窄，但現金淨流出卻反而增加。持續的現金流失，亦自然引起業務持續性的憂慮。佑駕指仍有足夠的現金結餘支持業務營運及未來擴張。截至今年3月底，集團已動用銀行融資1950萬元，又指積極尋求優化流動性及資本管理的方法，預期盈利能力將有所改善，並可進一步鞏固營運資金充足性。當然若是次來港成功掛牌集資，對其現金情况會有進一步幫助。

引入聯通中金阿里高層旗下公司等

上市前要多輪融資以支持業務發展已成必然。佑駕於2015年至2023年間便做17輪融資，先後引入華智興瑞基金、四維圖新（深：002405）、國開製造、聯通、中金等等，而阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘持有的元璟睿恒亦有參與佑駕融資，持股約2.5%，而於去年11月完成最新一輪融資後，佑駕市值已達53.48億元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

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