往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂

上述《Money Monday》封面故事上周一見報後，以英偉達為首的晶片股股價急升，成為上周全球股市焦點，當中，英偉達股價全周勁升10.27%，收報1208.88美元，市值曾突破3萬億美元，超越蘋果（美：AAPL）、僅次於微軟（美：MSFT）成為全球市值第二大上市公司。

瑞銀看好智能電話PC需求

蘋果舜宇瑞聲做好

另外，瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois在上期《Money Monday》封面故事亦預測全球智能電話及個人電腦（PC）今年及明年出貨量均錄得增長，《Money Monday》相信這對蘋果及聯想（0992）前景亦會帶來啟示。上周蘋果及聯想股價分別上升2.41%及下跌5.07%，而在本港上市的內地手機設備股舜宇（2382）及瑞聲（2018）股價均勁升逾一成。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]