滬杭甬旗下浙商證券逾11億人幣增持國都證券

浙商證券此前已持有國都證券近15.65億股或26.8387%股權，完成今次收購後，浙商證券將共持有國都證券19.97億股或34.2546%股權。

以內部資源支付 持股將逾34%

浙江滬杭甬指出，從會計角度看，待若干條件獲達成後，公司完成收購事項後，或會將國都證券的財務業績納入其財務報表。

浙江滬杭甬指收購事項符合浙商證券的長期發展規劃，即通過戰略併購鞏固其地位並躋身行業前列。國都證券擁有成熟的分支機構及優質資產，而收購事項將使浙商證券進一步拓展業務，大幅擴大分支機構網絡範圍，提升業績及競爭力。同時，此舉通過填補業務組合空白、取得公募基金管理牌照，浙商證券有望提高行業地位及品牌價值，加速躋身行業前列。