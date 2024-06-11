法國政治憂慮增 歐股匯受壓

歐元跌0.57% 法股指尾段挫1.7%

歐元原已於上周五美國公布非農就業職位增長遠勝於預期，當日已跌0.8%，為自4月以來最大單日跌幅。截至昨晚11時，歐元報1.0739，跌0.57%。新加坡加拿大皇家銀行資本市場策略師Alvin Tan表示，歐洲區政治風險再次升溫，料歐元或於今年第三季跌至1.05水平。

另外，英鎊兌美元亦一度跌至1.2688，截至昨晚8時暫無升跌。

法10年國債收益率曾升至3.22厘

歐洲區股市普遍下揚，當中以法國股指跌勢最顯著，昨晚8時法國CAC 40指數報7878點，跌1.54%，至晚上11時跌幅擴大至1.7%。昨晚11時，歐洲STOXX 50指數跌近1%；德國DAX指數跌0.51%；英國富時100指數跌0.35%。債市方面，受法國提前舉行大選消息影響，也令法國政府債券風險溢價上升，法國10年期國債收益率昨晚一度抽高至3.22厘水平。

富瑞首席經濟學家兼歐洲策略師Mohit Kumar表示，馬克龍提早舉行大選，將對法國利差產生負面影響，因於議會中佔多數的右派將阻礙其改革計劃。他續稱，法國赤字狀况已令人憂慮，提早大選將進一步加劇市場擔憂，該行亦過去幾個月一直沽空法國股票，並保持對其「熊市」的看法。

首季GDP表現略勝預期 日股指做好

亞太區方面，香港及澳洲因假期休市一日。區內股市個別發展，日本首季實質GDP為負增長1.8%，於去年第四季轉正後再次重回負增長，但首季GDP負增長幅度，較市場預期的負增長1.9%略少，日經225指數於昨日做好，收報39,038點，升0.92%；韓國綜合股價指數收報2701點，跌0.79%。