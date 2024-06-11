法國政治憂慮增 歐股匯受壓

【明報專訊】歐洲議會選舉於周日（9日）結束，法國總統馬克龍及德國總理朔爾茨所屬政黨的得票均被極右翼政黨超越，昨日馬克龍宣布解散國民議會及提早大選，受法國即將大選消息影響，歐洲區股債及外匯市場均受挫，昨歐元兌美元匯價跌至一個月多以來低位，一度低見1.0733水平，歐元區主要股指同樣受壓，當中法國CAC 40指數跌勢最顯著（見表）。有分析師認為，法國及德國領導人於議會投票失利後，令法德兩國政治憂慮增加及歐元受壓。
歐元跌0.57% 法股指尾段挫1.7%
歐元原已於上周五美國公布非農就業職位增長遠勝於預期，當日已跌0.8%，為自4月以來最大單日跌幅。截至昨晚11時，歐元報1.0739，跌0.57%。新加坡加拿大皇家銀行資本市場策略師Alvin Tan表示，歐洲區政治風險再次升溫，料歐元或於今年第三季跌至1.05水平。
另外，英鎊兌美元亦一度跌至1.2688，截至昨晚8時暫無升跌。
法10年國債收益率曾升至3.22厘
歐洲區股市普遍下揚，當中以法國股指跌勢最顯著，昨晚8時法國CAC 40指數報7878點，跌1.54%，至晚上11時跌幅擴大至1.7%。昨晚11時，歐洲STOXX 50指數跌近1%；德國DAX指數跌0.51%；英國富時100指數跌0.35%。債市方面，受法國提前舉行大選消息影響，也令法國政府債券風險溢價上升，法國10年期國債收益率昨晚一度抽高至3.22厘水平。
富瑞首席經濟學家兼歐洲策略師Mohit Kumar表示，馬克龍提早舉行大選，將對法國利差產生負面影響，因於議會中佔多數的右派將阻礙其改革計劃。他續稱，法國赤字狀况已令人憂慮，提早大選將進一步加劇市場擔憂，該行亦過去幾個月一直沽空法國股票，並保持對其「熊市」的看法。
首季GDP表現略勝預期 日股指做好
亞太區方面，香港及澳洲因假期休市一日。區內股市個別發展，日本首季實質GDP為負增長1.8%，於去年第四季轉正後再次重回負增長，但首季GDP負增長幅度，較市場預期的負增長1.9%略少，日經225指數於昨日做好，收報39,038點，升0.92%；韓國綜合股價指數收報2701點，跌0.79%。