明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

法國政治憂慮增 歐股匯受壓

【明報專訊】歐洲議會選舉於周日（9日）結束，法國總統馬克龍及德國總理朔爾茨所屬政黨的得票均被極右翼政黨超越，昨日馬克龍宣布解散國民議會及提早大選，受法國即將大選消息影響，歐洲區股債及外匯市場均受挫，昨歐元兌美元匯價跌至一個月多以來低位，一度低見1.0733水平，歐元區主要股指同樣受壓，當中法國CAC 40指數跌勢最顯著（見表）。有分析師認為，法國及德國領導人於議會投票失利後，令法德兩國政治憂慮增加及歐元受壓。

歐元跌0.57% 法股指尾段挫1.7%

歐元原已於上周五美國公布非農就業職位增長遠勝於預期，當日已跌0.8%，為自4月以來最大單日跌幅。截至昨晚11時，歐元報1.0739，跌0.57%。新加坡加拿大皇家銀行資本市場策略師Alvin Tan表示，歐洲區政治風險再次升溫，料歐元或於今年第三季跌至1.05水平。

另外，英鎊兌美元亦一度跌至1.2688，截至昨晚8時暫無升跌。

法10年國債收益率曾升至3.22厘

歐洲區股市普遍下揚，當中以法國股指跌勢最顯著，昨晚8時法國CAC 40指數報7878點，跌1.54%，至晚上11時跌幅擴大至1.7%。昨晚11時，歐洲STOXX 50指數跌近1%；德國DAX指數跌0.51%；英國富時100指數跌0.35%。債市方面，受法國提前舉行大選消息影響，也令法國政府債券風險溢價上升，法國10年期國債收益率昨晚一度抽高至3.22厘水平。

富瑞首席經濟學家兼歐洲策略師Mohit Kumar表示，馬克龍提早舉行大選，將對法國利差產生負面影響，因於議會中佔多數的右派將阻礙其改革計劃。他續稱，法國赤字狀况已令人憂慮，提早大選將進一步加劇市場擔憂，該行亦過去幾個月一直沽空法國股票，並保持對其「熊市」的看法。

首季GDP表現略勝預期 日股指做好

亞太區方面，香港及澳洲因假期休市一日。區內股市個別發展，日本首季實質GDP為負增長1.8%，於去年第四季轉正後再次重回負增長，但首季GDP負增長幅度，較市場預期的負增長1.9%略少，日經225指數於昨日做好，收報39,038點，升0.92%；韓國綜合股價指數收報2701點，跌0.79%。

相關字詞﹕日股 赤字 歐洲股市 韓國綜合股價（KOSPI）指數 日經指數 歐洲議會 法國債券 歐元 法國大選 馬克龍

上 / 下一篇新聞

謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革
謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革
買股不買市 旗下基金重倉「中特估」
買股不買市 旗下基金重倉「中特估」
睿盛：增固定資產配置 鎖定高息
睿盛：增固定資產配置 鎖定高息
滬杭甬旗下浙商證券逾11億人幣增持國都證券
滬杭甬旗下浙商證券逾11億人幣增持國都證券
安聯投資Maisonneuve：待市場極悲觀 低吸優質中資股
安聯投資Maisonneuve：待市場極悲觀 低吸優質中資股
通脹超標 料美年底才減息
通脹超標 料美年底才減息
往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂
往績回顧：貝萊德Tony Kim上周看好晶片股 英偉達破頂
佑駕攻智能駕駛 現金持續流失
佑駕攻智能駕駛 現金持續流失
惠康攻「鮮」級市場抗北上熱 母企DFI零售：擴採購網絡 線上結合線下發展
惠康攻「鮮」級市場抗北上熱 母企DFI零售：擴採購網絡 線上結合線下發展
首採電動貨車減排 推動綠色供應鏈
首採電動貨車減排 推動綠色供應鏈
OTC Markets：外企上市 助增美投資者持股佔比
OTC Markets：外企上市 助增美投資者持股佔比
拓兩市場 為不同企業提供上市平台
拓兩市場 為不同企業提供上市平台
華泰證券：內房去庫存仍有政策空間
華泰證券：內房去庫存仍有政策空間
彭博：星私銀自願加強培訓員工 助反洗錢
彭博：星私銀自願加強培訓員工 助反洗錢
ESG顧問：碳數據管理成急務 港交所氣候新規落地 促企業披露碳排放
ESG顧問：碳數據管理成急務 港交所氣候新規落地 促企業披露碳排放
樓市未明 投資債券勝買樓收租
樓市未明 投資債券勝買樓收租
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：折舊減利派息 鐵塔購26559
劉思明：折舊減利派息 鐵塔購26559
張兆聰：電力股強勢 光大環境可跟進
張兆聰：電力股強勢 光大環境可跟進
張兆聰：炒減息 比特幣勝黃金
張兆聰：炒減息 比特幣勝黃金
伍禮賢：快手活躍客戶續升 季績勝預期
伍禮賢：快手活躍客戶續升 季績勝預期
涂國彬：維持年底美減息一兩次看法
涂國彬：維持年底美減息一兩次看法
陳大為：加拿大減息怕未能谷經濟 反刺激通脹
陳大為：加拿大減息怕未能谷經濟 反刺激通脹
袁國守：運動盛事浪接浪 吼體育用品股
袁國守：運動盛事浪接浪 吼體育用品股
謝偉銓：累進差餉體現「能者多付」原則
謝偉銓：累進差餉體現「能者多付」原則
陳正犖：歐元兌美元上行空間料有限
陳正犖：歐元兌美元上行空間料有限
揀海外升學保險 留意保障細項
揀海外升學保險 留意保障細項
沈永年：港牙科欠人手 北上求醫成趨勢
沈永年：港牙科欠人手 北上求醫成趨勢
許健生：台灣AI大爆發 港何去何從
許健生：台灣AI大爆發 港何去何從
溫傑：越秀交通派息吸引 現金流強
溫傑：越秀交通派息吸引 現金流強
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之一）
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之一）
袁國守：英偉達值得繼續持有
袁國守：英偉達值得繼續持有
林少陽：把握恐慌拋售買高息央企
林少陽：把握恐慌拋售買高息央企
技術取勝：中電處上升軌之上
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：英偉達10倍之後
李聲揚：英偉達10倍之後
蔡金強：進擊的中國製造業
蔡金強：進擊的中國製造業
艾雲豪：超越比賽日的娛樂體驗
艾雲豪：超越比賽日的娛樂體驗
李順威：美息仍未夠緊縮經濟？
李順威：美息仍未夠緊縮經濟？
劉思明：燃氣股估值有修復空間
劉思明：燃氣股估值有修復空間
瑞銀亞洲：電力股展升勢 龍源購21199
瑞銀亞洲：電力股展升勢 龍源購21199
摩根大通亞洲：歐央行慎減息 歐元購10246
摩根大通亞洲：歐央行慎減息 歐元購10246
周顯：香港今天已是沒股神年代
周顯：香港今天已是沒股神年代
張佩儀：撤MPF對冲 僱主宜採適當財務預算
張佩儀：撤MPF對冲 僱主宜採適當財務預算
王弼：美股氣氛良好 仍可刀仔鋸大樹
王弼：美股氣氛良好 仍可刀仔鋸大樹
曾淵滄：都市麗人屬另類貨源歸邊股
曾淵滄：都市麗人屬另類貨源歸邊股
湯文亮：既然要執笠 早好過遲
湯文亮：既然要執笠 早好過遲
陳永傑：股樓市場不宜看得太淡
陳永傑：股樓市場不宜看得太淡
廖偉強：地產代理如何應對樓市回軟
廖偉強：地產代理如何應對樓市回軟
布少明：內地買家佔比續升
布少明：內地買家佔比續升
馬泰陽：樓市表現還看息口走向
馬泰陽：樓市表現還看息口走向
University Hill首錄二手 一年帳蝕6% 業主上會兩周即轉讓 兩房特色戶655萬沽
University Hill首錄二手 一年帳蝕6% 業主上會兩周即轉讓 兩房特色戶655萬沽
一手本月首10日沽逾150伙 跌七成
一手本月首10日沽逾150伙 跌七成
十大屋苑交投回升 周末連端午錄11宗成交
十大屋苑交投回升 周末連端午錄11宗成交
華懋蔡宏興：無懼零售不景 續投資商場
華懋蔡宏興：無懼零售不景 續投資商場
加入7年將退休 難忘活化中環街市
加入7年將退休 難忘活化中環街市
YOHO Hub II 鄰近元朗站商場煞食
YOHO Hub II 鄰近元朗站商場煞食
海翩滙成交靜 呎價1.56萬沽
海翩滙成交靜 呎價1.56萬沽
歐洲啟動減息 MPF可配置歐股
歐洲啟動減息 MPF可配置歐股