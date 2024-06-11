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經濟

謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革

【明報專訊】惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海在專訪表示，不認同摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）提出的「香港玩完」論，原因是他相信中國經濟仍具備可觀增長潛力，料在2040年或以前超越美國成為全球最大經濟體，香港亦會受惠。不過，謝清海認為，香港經濟近年面對四大支柱產業總就業人數減少及巨額財赤等重大挑戰，建議可考慮重啟2014年全國人大常委會提出的方案，有條件由本港數以百萬計選民「一人一票」普選特首，料此舉有利特首推行重大改革。

明報記者 葉創成

羅奇今年2月在《金融時報》撰文，因應本地政治變化、中國經濟放緩及中美關係轉差等三大因素，提出「香港玩完」論，他近日訪港亦在多個活動上談及有關觀點。謝清海透露，他上周一出席午餐會聽完羅奇演講後，對「香港玩完」論並不認同。 謝清海表示：「根據羅奇的觀點，中國經濟增長前景欠佳，因此香港經濟也出現困難，我認為羅奇多年前離任摩根士丹利亞洲區主席後，已經沒有在中國內地進行深入調查研究，不了解實際情况，故才會看淡中國經濟增長前景。我不認同羅奇的看法，我認為中國經濟增長潛力仍然可觀。」

指內地真正增長潛力來自二三線城市農村

羅奇在2007年至2013年出任摩根士丹利亞洲區主席，近年在美國耶魯大學任職。謝清海認為，即使羅奇近年到訪中國，主要去香港及北京等大城市，並沒有像他及惠理投資團隊般深入內地二三線城市以至農村尋找投資機會，因此低估中國經濟增長潛力，「中國經濟增長亮點現已非來自一線城市，原因是一線城市發展已成熟，居民收入亦較高，基數效應令增長放緩，真正具有增長潛力的是發展仍較落後、居民收入仍較低的二三線城市以至農村」。

謝清海又認為，自從國家主席習近平2013年執政以來，重視更高質量經濟增長，例如致力發展高端製造業、重視環境保護及收窄貧富差距，即使近年中國經濟增長放緩，這亦比過去增長率達雙位數時更健康、更可持續。他相信，假如中美經濟增長率維持近年趨勢，中國將於2035年至2040年期間超越美國成為全球最大經濟體，因此指中國經濟前景欠佳令「香港玩完」的說法站不住腳。

至於中美關係轉差，謝清海認為，這是美國2018年向中國大幅加徵關稅後，跟着亦在其他方面遏制中國所致，他認為在此背景下，近年中國經濟仍能維持可觀增長，已屬難能可貴。

港成本高失生意 四大產業總就業人數減

不過，謝清海認為，即使中國經濟增長前景亮麗，惟香港經濟的確面對不少問題，需要大刀闊斧改革。他指出，金融服務、專業服務、貿易物流及旅遊是香港四大支柱產業，貢獻GDP逾半，近年此四大支柱產業總就業人數卻減少，原因是香港營商成本高企以致流失不少生意，例如貨櫃碼頭全球排名現已跌出十大。

謝清海續稱，香港近年錄得巨額財赤，若此趨勢持續，財政儲備遲早也會耗盡，信貸評級亦會被下調，不利國際金融中心地位。

全國人大常委會2014年8月31日通過決定，支持香港在指定條件下普選特首，條件包括提名門檻為提名委員會過半數支持、限定2至3名特首候選人，以及提委會人數、構成和產生辦法不變，惟有關方案2015年被泛民在立法會否決。謝清海指出，特區政府近年在維護國家安全上做出理想成績，在此基礎上，當局可考慮以上述方案為基礎再次推進普選特首，原因是由數以百萬計選民「一人一票」普選出來的特首，可望更有為地推行重大改革。

籲訂《反壟斷法》 引入商品及服務稅

謝清海認為，普選產生的行政長官可以首先推動以下改革：委任一名競爭力專員，檢視香港競爭力的問題；就營商成本高的問題，訂立《反壟斷法》，打破現時在部分金融、地產、運輸、消費及公用事業等領域的寡頭壟斷；引入商品及服務稅（GST），令公共財政收入更多元化，不會過分依賴賣地收入。

相關字詞﹕羅奇 謝清海 惠理集團

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