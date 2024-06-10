一號銀海3房租3.15萬 呎租47元

【明報專訊】租賃交投氣氛轉活躍，不少家庭客出動找租盤，香港置業高級聯席董事翁嘉慧稱，鄰近港鐵奧運站的一號銀海，新錄第6座中層C室租務成交，實用面積665方呎，3房1套間隔，享海景。業主以約3.2萬元放租約5個月後獲外區客洽詢，經議價後減價500元或約1.5%，以月租3.15萬元成交，呎租約47.4元，新租客為家庭客。業主於2010年4月以約790萬元購入上述單位，租金回報率約4.8厘。
MALIBU放盤不足一日獲1.8萬承租
鄰近一號銀海、主打細單位的利奧坊‧曦岸亦錄租賃，中原首席分區營業經理黃家全表示，屋苑第2座中層A室，實用面積258方呎，一房間隔，望市景，以月租1.53萬元租出，實用呎租59.3元。業主於2021年5月以625萬元一手購入上址，是次可享2.9厘租務回報。
將軍澳日出康城優質租盤供應緊張下，有單位放租不足一日即租出，美聯高級分區營業經理劉世華表示，日出康城MALIBU第1A座低層C室，實用面積459方呎，兩房間隔。據悉業主放盤不足24小時，即有區內租客洽詢，租客為中環上班族，以月租1.8萬元承租單位，實用呎租近40元。
業主於2018年6月斥資836.1萬元一手購入上述物業，現時享租金回報率約2.6厘。
近期陸續入伙的大埔白石角Silicon Hill亦錄租賃，中原副分區營業經理徐家倫表示，屋苑第5座低層B2室，實用405方呎兩房間隔，獲同區客以1.6萬元承租，呎租約40元。業主於2022年以約773萬元購入單位，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。
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