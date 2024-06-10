明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

一號銀海3房租3.15萬 呎租47元

【明報專訊】租賃交投氣氛轉活躍，不少家庭客出動找租盤，香港置業高級聯席董事翁嘉慧稱，鄰近港鐵奧運站的一號銀海，新錄第6座中層C室租務成交，實用面積665方呎，3房1套間隔，享海景。業主以約3.2萬元放租約5個月後獲外區客洽詢，經議價後減價500元或約1.5%，以月租3.15萬元成交，呎租約47.4元，新租客為家庭客。業主於2010年4月以約790萬元購入上述單位，租金回報率約4.8厘。

MALIBU放盤不足一日獲1.8萬承租

鄰近一號銀海、主打細單位的利奧坊‧曦岸亦錄租賃，中原首席分區營業經理黃家全表示，屋苑第2座中層A室，實用面積258方呎，一房間隔，望市景，以月租1.53萬元租出，實用呎租59.3元。業主於2021年5月以625萬元一手購入上址，是次可享2.9厘租務回報。

將軍澳日出康城優質租盤供應緊張下，有單位放租不足一日即租出，美聯高級分區營業經理劉世華表示，日出康城MALIBU第1A座低層C室，實用面積459方呎，兩房間隔。據悉業主放盤不足24小時，即有區內租客洽詢，租客為中環上班族，以月租1.8萬元承租單位，實用呎租近40元。

業主於2018年6月斥資836.1萬元一手購入上述物業，現時享租金回報率約2.6厘。

近期陸續入伙的大埔白石角Silicon Hill亦錄租賃，中原副分區營業經理徐家倫表示，屋苑第5座低層B2室，實用405方呎兩房間隔，獲同區客以1.6萬元承租，呎租約40元。業主於2022年以約773萬元購入單位，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。

[香港地產]

相關字詞﹕Silicon Hill 利奧坊‧曦岸 一號銀海 租賃成交

上 / 下一篇新聞