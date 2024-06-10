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經濟
香港地產

飛揚1期連沽7伙撻訂貨 套3150萬

【明報專訊】新盤市場以出售餘貨及撻訂貨為主，其中長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路大欖段飛揚1期，早前單日錄23宗撻訂個案，同時把個別單位價單定價減價最多28%，發展商於昨日發售上述撻訂單位及新推貨尾，合共28伙。據成交紀錄冊顯示，項目最終沽出7伙，全屬撻訂重售單位，成交價由340.9萬至616.5萬元，套現近3150萬元。

是次售出單位包括兩伙特色戶，其中第2座22樓A室，實用面積483方呎，兩房間隔，外連393方呎天台，以價單形式售出，成交價616.5萬元，呎價約1.28萬元，新買家享有90日成交期。

凱和山售兩伙一房戶 吸金960萬

翻查資料，上述單位於2022年7月原以招標形式售出，當時作價848.8萬元，呎價1.76萬元，買家享有特長成交期，惟交易告吹後，料買家已支付10%樓價的訂金，即約85萬元將被發展商沒收。是次新做價較首次售出的價錢，賣平逾230萬元或約27%，主要是買家付款方法不同所致。

另同區位於管翠路、由路勁（1098）等發展的現樓項目凱和山，亦連售兩伙一房戶，共吸金逾960萬元。

THE HADDON收票超購5.8倍

樓花期長約15個月、恒地（0012）發展的紅磡THE HADDON，將於明天（周二）首輪發售68伙，為本月首個開售的全新盤，其中63伙以價單發售，另有5伙則招標推售，截至昨晚8時，項目錄得逾430張入票登記，超額認購約5.8倍，並於明日中午截票。

ONE STANLEY料加推有提價空間

豪宅新盤方面，建灝地產旗下赤柱現樓項目ONE STANLEY，自4月銷售迄今累售11伙，總套現逾9.56億元。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團對項目銷情感滿意，預料稍後加推單位有一定提價空間，早前已開放項目前排臨海的獨立洋房供貴賓率先參觀，稍後將開放予公眾預約參觀，客人需備100萬元本票方可參觀。

此外，集團首次與英國超級跑車品牌 McLaren 合作，於該盤舉行超跑巡遊及展覽活動，並開放項目的豪華海景獨立洋房予McLaren貴賓參觀。

[香港地產]

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